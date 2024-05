Niepokojące doniesienia... wkrótce zaatakują polską granicę?

Na granicy między Polską a Białorusią znowu może zrobić się gorąco... Fundacja BYPOL, skupiająca byłych przedstawicieli białoruskich sił bezpieczeństwa, ostrzega przed planowanym działaniem reżimu w Mińsku, które ma na celu ponowne nasilenie napięć na granicy.

Zorganizowany szturm migracyjny

Według informacji przekazanych przez BYPOL, reżim Łukaszenki szykuje się do skierowania na granicę zorganizowanej grupy migrantów, liczącej nawet 700-800 osób, w tym kobiet i dzieci. Niektóre z kobiet mają być powiązane z osobami przebywającymi po stronie polskiej lub niemieckiej granicy.

Migranci są przewożeni nocami z Mińska do strefy granicznej za pomocą cywilnych pojazdów, pod nadzorem białoruskich służb granicznych i jednostek specjalnych OMON. Mają być dobrze wyposażeni i posiadać środki finansowe. Grupa ma być dzielona na mniejsze podgrupy i wyposażona w zaawansowany sprzęt, w tym lokalizatory GPS, co wskazuje na zaplanowaną i skoordynowaną operację.

Zakaz brutalnego traktowania

Niezwykle istotne jest, że funkcjonariusze nadzorujący migrantów otrzymali zakaz brutalnego traktowania i okradania ich z pieniędzy, co sugeruje, że migranci mogą być bardziej skłonni do skorzystania z pomocy po przekroczeniu granicy.

Polskie służby bezpieczeństwa mają świadomość zagrożeń związanych z planowanym atakiem na granicę. W 2021 roku doszło do poważnych starć między polskimi funkcjonariuszami a migrantami pilotowanymi przez białoruskie służby. W odpowiedzi na te wydarzenia Polska wprowadziła stan wyjątkowy w strefie granicznej, co miało na celu zwiększenie środków bezpieczeństwa.

Konsekwencje dla Polski

Według Anny Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nadchodzący atak ma na celu eskalację kryzysu na granicy, co może mieć negatywne konsekwencje dla reputacji Polski zarówno w UE, jak i w państwach Globalnego Południa. Ponadto, działania te mają na celu zwiększenie napięcia społecznego w Polsce oraz podważenie zaufania do instytucji państwowych. Jest to również część szerszej strategii działań hybrydowych podejmowanych przez Białoruś i Rosję, z którymi można się spodziewać przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.



źródło: PAP, o2



