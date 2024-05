Chrzciny, komunia, ślub. Ile włożyć do koperty?

Wielkie uroczystości życiowe, takie jak komunie, śluby, chrzciny i urodziny, są czasem radości, celebracji i wspólnego obchodzenia ważnych momentów z bliskimi. Jednym z kluczowych elementów tych wydarzeń są prezenty, które symbolizują życzliwość, miłość i wsparcie dla jubilata lub jubilatki. Jednak, jakie są obecne trendy i zwyczaje dotyczące dawania prezentów?



Komunie:

Dla wielu dzieci pierwsza komunia to nie tylko duchowe doświadczenie, ale także okazja do otrzymania licznych prezentów. Tradycyjnie, prezenty na komunię często mają charakter religijny, takie jak różańce, krzyże, czy książki religijne. Jednak coraz częściej obserwuje się także popularność prezentów bardziej związanych z zainteresowaniami dziecka, takich jak książki, gry planszowe czy zabawki.

Śluby:

Ślub to wyjątkowe wydarzenie, które często wiąże się z bogatą tradycją obdarowywania młodej pary. Prezenty ślubne mogą być różnorodne - od praktycznych przedmiotów do domu, po doświadczenia i vouchery na podróże czy romantyczne kolacje. Obecnie popularne są także prezenty personalizowane, takie jak albumy ze zdjęciami, czy przedmioty z wygrawerowanymi datami lub imionami pary.

Chrzty:

Chrzest to ważne wydarzenie religijne, które często obchodzi się w gronie rodziny i przyjaciół. Tradycyjnie, prezenty chrzcielne często mają charakter symboliczny, takie jak srebrne łyżeczki, chrzcielnice, czy ozdobne ramki na zdjęcia. Jednak coraz częściej rodzice i chrzestni decydują się na prezenty praktyczne, takie jak ubrania, pieluszki czy zabawki dla dziecka.



Urodziny:

Urodziny są doskonałą okazją do obdarowywania bliskich prezentami, które wyrażają nasze uczucia i szacunek. Zwyczajowo, prezenty urodzinowe są dostosowane do zainteresowań i preferencji jubilata/jubilatki. Coraz popularniejsze stają się także prezenty doświadczeniowe, takie jak bilety na koncerty, vouchery na spa, czy karnety do kawiarni czy restauracji.

Zamiast prezentu pieniądze?

Dawanie pieniędzy w kopercie nadal pozostaje popularnym zwyczajem, szczególnie na uroczystościach takich jak śluby czy komunie. Jest to praktyczny prezent, który daje obdarowanemu możliwość wyboru tego, na co chciałby je przeznaczyć. Jednak, warto pamiętać o eleganckim i starannym zapakowaniu koperty oraz o umiejętności doboru adekwatnej kwoty, która nie będzie ani zbyt skromna, ani zbyt wygórowana.

Ile obecnie wkłada się do koperty?

Komunia:

Zazwyczaj przyjmuje się, że największy nakład na prezent komunijny dla dziecka ponoszą rodzice chrzestni, dziadkowie oraz najbliższa rodzina. Jednak nie istnieją jednoznaczne wytyczne określające, ile pieniędzy powinno się umieścić w kopercie na pierwszą komunię. Ostateczna kwota zależy głównie od zdrowego rozsądku, dostępnych środków finansowych oraz osobistych preferencji.

W przypadku pozostałych gości często przyjmuje się zasadę "opłaty za talerzyk", czyli minimalnej kwoty, którą gospodarze uroczystości przeznaczają na pokrycie kosztów związanych z obecnością danego gościa w lokalu gastronomicznym. Tegoroczne opłaty za "talerzyk" wahają się między 200 a 500 złotych lub więcej, w zależności od charakteru i lokalizacji lokalu. Rozsądnym pomysłem może być również skontaktowanie się z rodzicami dziecka. Rodzina może zdecydować się na zbieranie funduszy na określony cel, np. na kurs lub zakup sprzętu elektronicznego, co umożliwia gościom dołożenie własnego wkładu do prezentu preferowanego przez dziecko, zamiast ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ślub:

Tradycyjnie uważa się, że suma umieszczona w kopercie powinna odpowiadać kwocie, którą młoda para wydaje na zaproszenie gościa, czyli tzw. "opłacie za talerzyk". Jeszcze niedawno typowa odpowiedź na pytanie, ile dać na wesele, oscylowała w granicach od 200 do 250 zł. Jednakże, w roku 2024, koszty organizacji wesela znacznie wzrosły, co sprawia, że obecnie uznaje się, że minimum to 300 zł od osoby, czyli 600 zł od pary.

Oczywiście, wiele zależy od konkretnych okoliczności: czy wesele odbywa się w ekskluzywnej restauracji czy wynajętej sali, czy planowane są poprawiny oraz w jakim mieście ma miejsce uroczystość. Dodatkowo, jeśli goście korzystają z noclegu zapewnionego przez nowożeńców, oczekuje się, że dodatkowo dołożą około 100-150 zł więcej do koperty.

Chrzest:



Kwota, którą ofiarowuje się na chrzest, często zależy od sytuacji finansowej, relacji rodzinnych oraz stopnia pokrewieństwa. Dla dziadków lub rodziców chrzestnych dziecka, ta suma zazwyczaj będzie wyższa niż dla pozostałych gości. Osoby spoza najbliższej rodziny najczęściej umieszczają w kopercie od 400 do 600 zł od pary. Niemniej jednak, ostateczna decyzja jest bardzo indywidualna, a podane kwoty należy traktować jedynie jako sugestię.

W przypadku rodziców chrzestnych, suma przekazywana w kopercie zazwyczaj rośnie wraz z czasem. Z uwagi na ciągłe wzrosty inflacyjne, obecnie chrzestni zazwyczaj ofiarowują znacznie wyższe kwoty niż kilka lat temu. Przyjmuje się, że odpowiednia kwota mieści się w przedziale od około 700 do 1000 zł od pary.

Urodziny:



Pierwszym i fundamentalnym kryterium powinna być nasza sytuacja finansowa. Najważniejsze jest, abyśmy dawali tyle, na ile nas na to stać. Nie powinniśmy przekraczać naszych możliwości finansowych, aby uniknąć późniejszych kłopotów związanych z domowym budżetem.

Drugim istotnym aspektem jest nasza relacja z osobą obchodzącą urodziny. W zależności od tego, czy jest to znajomy, przyjaciel czy członek rodziny, kwota prezentu może się różnić. Zazwyczaj przyjmuje się, że dla znajomych odpowiednia będzie kwota w granicach 100-200 zł, dla przyjaciół 200-400 zł, a dla najbliższej rodziny możemy rozważyć jeszcze wyższe sumy. Warto jednak pamiętać, że te kwoty są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji oraz zwyczajów panujących w danym środowisku.



Dawanie prezentów na ważne uroczystości jest pięknym wyrazem miłości, szacunku i wsparcia dla bliskich. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na tradycyjne prezenty, czy też nietypowe, bardziej okazałe czy też skromne, warto pamiętać, że to gest, który zostanie zapamiętany na długo przez jubilata/jubilatkę.