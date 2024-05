Jeszcze nie był u komunii, a już zdążył włamać się do sąsiada i go okraść

Łupem chłopca padły zabawki, pieniądze, sprzęt elektroniczny, a do mieszkania małoletni sprawca dostał się przez drzwi balkonowe. Podczas gdy włamywacz wynosił skradzione rzeczy został przyłapany przez jednego z sąsiadów mówi st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

To niepokojący przypadek, który pokazuje wpływ treści dostępnych w internecie na młode umysły. Dzieci często naśladują to, co widzą w mediach, nie rozumiejąc pełni konsekwencji swoich działań. To sytuacja, która może również zwrócić uwagę na ważność nadzoru rodzicielskiego nad dostępem do treści internetowych przez dzieci, oraz potrzebę edukacji na temat odpowiedzialnego korzystania z mediów.

To zdarzenie to ostrzeżenie nie tylko dla rodziców: treści dostępne w internecie mogą mieć znaczny wpływ na zachowanie młodych osób - ostrzega policja.

Rodzice dziecka nie mieli bladego pojęcia o tym na jaki pomysł wpadła ich pociecha. Byli zdziwieni całą sytuacją.

To zdarzenie rzuca światło na kilka ważnych kwestii dotyczących wychowania i bezpieczeństwa dzieci w dobie cyfrowej - wyjaśnia Aleksandra Freus. - Przede wszystkim, pokazuje jak duży wpływ mogą mieć treści oglądane w internecie na zachowanie dzieci. Równocześnie podkreśla znaczenie roli rodziców w monitorowaniu dostępu ich dzieci do różnych mediów oraz konieczność rozmowy z dziećmi o tym, co jest fikcją a co rzeczywistością.

Jej zdaniem to od świadomości wszystkich, którzy partycypują w procesie wychowawczym dziecka zależy ich przyszłość i ryzyko udziału w przestępstwach, ale nie tylko.

Musimy być bardziej świadomi tego, co nasze dzieci oglądają w internecie - zwraca uwagę Aleksandra Freus. - Kluczowym w zapobieganiu takim sytuacjom są rozmowy o niebezpieczeństwach w sieci i kontrola tego, co dzieci tam oglądają.

Jest to również przypomnienie dla wszystkich, że dzieci są szczególnie podatne na wpływy zewnętrzne i mogą nie do końca rozumieć konsekwencje swoich czynów. Może to być dobry moment, aby społeczność lokalna, szkoły oraz rodzice współpracowali nad lepszymi programami edukacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa w internecie oraz etyki.