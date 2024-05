Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otworzy wrota Pałacu w Łężanach

Ma ponad 113 lat i nadal zachwyca! Zespół pałacowo-parkowy w Łężanach to perła architektoniczna w koronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Swoje wrota otworzy kolejny raz 18 maja - w Noc Muzeów.

Noc Muzeów to ogólnopolska akcja kulturalna, dzięki której możemy podziwiać muzea, galerie i inne instytucje kultury, w tym te niedostępne na co dzień dla każdego. UWM i pałac w Łężanach doskonale wpisują się w tę ideę, dlatego 18 maja aż pięć grup będzie mogło odwiedzić to miejsce i poznać jego zakątki pod okiem przewodnika.

— Otwieramy pałacowe wrota i inaugurujemy comiesięczny cykl spotkań, aby pokazać, jak niezwykłe miejsce kryje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Olsztyna. Zapraszamy do zapisania się na listę i odwiedzenia Łężan 18 maja — można przeczytać na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W wyznaczonych godzinach na odwiedzających będzie czekał przewodnik, który opowie o historii i architekturze tego miejsca. Pierwsza grupa rozpocznie zwiedzanie już o godz. 14.

Na kompleks w Łężanach składają się neobarokowy pałac wybudowany jeszcze w XIX wieku, budynki gospodarcze oraz otaczający całość park krajobrazowy.

To miejsce szczególnie zachwyca wiosną i latem, więc tym bardziej warto pospacerować jego alejkami, popatrzeć na imponujące fasady pałacu oraz bogato zdobione wnętrza budynku, a także przejść się nad położone tuż obok Jezioro Legińskie.



Noc Muzeów nie będzie jedyną okazją do odwiedzenia pałacu. Wrota zostaną otwarte dodatkowo 29 czerwca, 27 lipca, 31 sierpnia, 28 września i 19 października.

Źródło: UWM