Już niedługo ruszają widowiska z udziałem fontanny multimedialnej

Fontanna multimedialna, usytuowana we wrocławskim Parku Szczytnickim, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów latem. Pokazy na wodzie zapierają dech w piersiach każdemu. Spragnionych wrażeń uspokajamy – pierwszy w tym roku pokaz odbędzie się 10 maja!

Fontanna obok Hali Stulecia – symbol Wrocławia

Fontanna multimedialna we Wrocławiu jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 4 czerwca 2009 roku z okazji dwudziestej rocznicy wolnych wyborów w powojennej Polsce. Dziś jest jedną z najważniejszych atrakcji, nieustannie przyciągającą turystów z kraju i zagranicy. Konstrukcja zajmuje powierzchnię bliską 1 ha, a na jej dnie umieszczono punkty świetlne, 300 dysz wodnych oraz 3 dysze ogniowe.

Dla wszystkich fanów wodnych wrażeń mamy dobrą wiadomość – inauguracja tegorocznego sezonu odbędzie się już 10 maja, o godz. 10:0. Wtedy to wystartuje pierwszy pokaz w rytm muzyki klasycznej. O godz. 18 pierwszy pokaz wieczorny (z muzyką popularną), a o godz. 21 pokaz specjalny - Katedra Demokracji.

Na wielbicieli fontanny multimedialnej czeka także bogata oferta gastronomiczna i rozrywkowa. Dziesiątki food-trucków i budek z lodami zapewnią widzom niebywałe doznania smakowe. Wiecie, że w najbliższą sobotę będzie można w Hali Stulecia spróbować lodów o smaków warzonego piwa? Taką ofertę specjalnie przygotował Browar Stu Mostów.

Terminarz pokazów specjalnych w maju i czerwcu:

- 10 maja, godz. 21:00 – Katedra Demokracji (14:40 min)

- 11 maja, godz. 21:00 – Mikro & Makro Kosmos (12:50 min)

- 17 maja, godz. 21:00 – Cztery Żywioły (14:50 min)

- 18 maja, godz. 21:00 – Dzień dobry Marilyn (12:46 min)

- 19 maja, godz. 21:00 – Katedra Demokracji (14:40 min)

- 24 maja, godz. 21:00 – Piękna i Bestia (22:00 min)

- 25 maja, godz. 21:00 – Katedra Demokracji (14:40 min)

- 31 maja, godz. 21:00 – Mikro & Makro Kosmos (12:50 min)

- 1 czerwca, godz. 21:40 – Cztery Żywioły (14:50 min)

- 7 czerwca, godz. 21:40 – Katedra Demokracji (14:40 min)

- 8 czerwca, godz. 21:40 – Mikro & Makro Kosmos (12:50 min)

- 14 czerwca, godz. 21:40 – Cztery Żywioły (14:50 min)

- 15 czerwca, godz. 21:40 – Katedra Demokracji (14:40 min)

- 21 czerwca, godz. 21:40 – Mikro & Makro Kosmos (12:50 min)

- 22 czerwca, godz. 21:40 – Piękna i Bestia (22:00 min)

- 28 czerwca, godz. 21:40 – Cztery Żywioły (14:50 min)

- 29 czerwca, godz. 21:40 – Katedra Demokracji (14:40 min)

Warto wspomnieć, że Fontanna multimedialna jest umiejscowiona w Parku Szczytnickim – jednym z najbardziej urokliwych miejsc we Wrocławiu. W parku znajduje się wiele atrakcyjnych elementów, takich jak stawy, mostki, altany, fontanny, ogrody botaniczne, a także liczne pomniki i rzeźby. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w parku jest Hala Stulecia, która została zbudowana w latach 1911-1913 i jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W parku Szczytnickim znajduje się też wspaniały Ogród Japoński, który został otwarty dla zwiedzających w 1996 roku. To piękne miejsce z wieloma egzotycznymi roślinami i elementami architektonicznymi, które tworzą spokojną atmosferę i pozwalają odprężyć się od zgiełku miasta.

Park Szczytnicki jest również świetnym miejscem dla miłośników sportu i rekreacji, ponieważ znajduje się tam liczne ścieżki do biegania, place zabaw, boiska do gry w piłkę oraz ścieżki rowerowe. Można tu także spotkać liczne ptaki i inne zwierzęta, co sprawia, że spacerowanie po parku jest przyjemnym doświadczeniem dla osób w każdym wieku.