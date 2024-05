Prezydent obsadził najważniejsze wojskowe stanowiska

Nowym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych został Marek Sokołowski.

— Doskonale poprowadził ćwiczenia Dragon 24 tworząc - oprócz odpowiedzialności i powagi dowódcy - także dobry nastrój i lekkość. To także ważne, bo to buduje ogólną atmosferę. To pokazuje także żołnierzom, że dowódca nie jest spięty, że dowódca jest spokojny, że nie tylko z odpowiedzialnością, ale także i z pewnością realizuje przyjęte na siebie zadania — opowiedział o Marku Sokołowski prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych było bardzo długo nie obsadzone. W sierpniu ubiegłego roku Andrzej Duda zapowiedział, że z nominacją poczeka do momentu aż nie powstanie nowy rząd.

Podczas swojego przemówienia w Pałacu Prezydenckim z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent wspomniał, że Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest najważniejszym stanowiskiem w polskim wojsku.

Święto Konstytucji 3 Maja było okazją, aby obsadzić kilka innych stanowisk. Nowym Dowódcą Wojsk Terytorialnych został Krzysztof Stańczyk (generał brygady). Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych UE i NATO Sławomir Wojciechowski awansował na stopień generała Wojska Polskiego.

Przy okazji obsadzenia wojskowych stanowisk oraz Święta Konstytucji 3 Maja Andrzej Duda wspomniał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz złożonym w Sejmie projekcie ustawy.

— Trwa nieustannie od 2021 roku atak hybrydowy, który jest odpierany także przez naszych żołnierzy. Wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej, chronią bezpośrednio bezpieczeństwa ziem Rzeczypospolitej. W Sejmie został złożony projekt ustawy o działaniu organów państwa w sytuacji zagrożenia granic. Potrzebne są nowe procedury, które umożliwią szybkie interweniowanie. Pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami legislacyjnymi, nad tymi propozycjami dłuższy czas, konsultując je z dowódcami naszego wojska, konsultując je z panem premierem, jego współpracownikami. Oddaliśmy je w tej chwili pod ocenę parlamentu — powiedział prezydent.

Źródło: gazeta.pl