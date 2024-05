Ogromne problemy finansowe Gazpromu

W wyniku trwającej wojny między Rosją a Ukrainą koncern energetyczny Gazprom notuje rekordowe straty. Według danych "Financial Times" sprzedaż gazu spadła o ponad połowę. To największa strata rosyjskiego giganta od ćwierćwiecza.

W 2023 roku straty Gazpromu wyniosły 629 miliardów rubli, czyli prawie 7 mld dolarów. Powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę, co doprowadziło do ogromnej ilości sankcji. W efekcie zamknęło to Moskwie jakikolwiek udział na rynku europejskim, który był głównym źródłem przychodów Gazpromu.

Według "Financial Times" przychody giganta specjalizującego się w wydobywaniu gazu ziemnego spadły o prawie 30 proc. rok do roku (8,5 bln rubli). Bardzo znaczący spadek miał miejsce w sprzedaży - spadła ona z 6,5 bln rubli do 3,1 bln. Przychody ze sprzedaży gazu poza FR spadły z 7,3 bln rubli w roku 2022 do 2,9 bln rubli w poprzednim. Akcje Gazpromu na moskiewskiej giełdzie spadły o ponad 4,4 proc.

"Financial Times" podaje, że kraje europejskie bardzo dobrze odnalazły się w świecie braku rosyjskiego gazu. Udział Rosji w imporcie gazu na terenie Europy spadł z 40 (wynik sprzed inwazji w 2022 roku) do 8 proc.

Gazprom notuje zyski na poziomie 4,1 bln rubli ze sprzedaży ropy, kondensatu gazowego i produktów pochodnych ropy, jednak są to za małe kwoty, aby w Gazprom odrobił straty.

Były wiceprezes Bank of America Craiga Kennedy'ego stwierdził, że problemu braku dochodów z Europy nie da się rozwiązać bez powrotu na Stary Kontynent.