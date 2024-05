Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja na placu Zamkowym

Na początku uroczystości uczestnicy odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego". W międzyczasie wciągnięto na flagę maszt i przeprowadzono salut narodowy. Chór reprezentacyjny zespołu Wojska Polskiego zaśpiewał utwór "Witaj, majowa jutrzenko".

— Jakie są nasze obowiązki tu i teraz? Umacnianie naszej armii, budowania bezpieczeństwa. Tak, tym razem sądzę, że robimy to na czas, Polak jest mądry przed szkodą — powiedział podczas swojej przemowy prezydent Andrzej Duda.

W dalszej części prezydent porównał, gdzie jest Polska teraz, a gdzie była 30 lat temu. Wspomniał również o rosyjskiej agresji na Ukrainę.

— Dzisiaj jesteśmy 20 gospodarką na świecie mimo tego, że w 1990 roku byliśmy w ogonie, byliśmy biedakami na skalę europejską i światową. Teraz jest pytanie, co jest dzisiaj naszym zadaniem. Wolność została odzyskana, niepodległość jest, suwerenność Polska ma. Demokracja jest i działa. Za wszelką cenę trzeba bronić polskiej suwerenności i polskiej niepodległości. To nasz obowiązek najważniejszy ze wszystkich. Odrodził się potwór, jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją. Żarłoczny potwór, smok, który niejednokrotnie nas pożerał. Dzisiaj próbuje pożreć Ukrainę - dziękuję, że ich wspieracie. Wierzę w to, że będziemy uczestniczyli w odbudowie Ukrainy jako państwa nowoczesnego — powiedział prezydent.

I dodaj — Rocznica konstytucji 3 maja to jedna z tych dat, które wśród tych najważniejszych trzeba wymienić. Była to druga konstytucja na świecie, po amerykańskiej.

Andrzej Duda odniósł się do innych ważnych wydarzeń historycznych w historii kraju.

— Dzisiaj w święto Konstytucji 3 maja patrząc na całokształt naszej historii co wymienimy z poczuciem dumny? Chrzest Polski,zwycięstwo pod Grunwaldem, wielką dynastię Jagiellonów i Unię Lubelską, wiktorię wiedeńska, walkę w powstaniach niezłomną, odzyskanie niepodległości w 1918 roku, zwycięstwo nad rosyjska agresją w 1920 roku, niezłomną walkę w II wojnie światowej, „Solidarność”, 10 milionów ludzi bez broni w ręku twardo domagających się niepodległej Polski — wspomniał Andrzej Duda.

I dodaje — Te trzy dni maja, majowa jutrzenka, Święto Pracy, a także Dzień Polskiej Flagi, Polonii i Polaków poza granicami, to wielki maraton patriotyczno-historyczny pokazujący skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale także może i przede wszystkim także patrząc przez pryzmat naszej wielkiej historii, dokąd zmierzamy.



Źródło: wpolityce.pl