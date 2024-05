Agencja Uzbrojenia podejmie drugą próbę zakupu amunicji

Agencja Uzbrojenia ponownie będzie starać się o amunicję do samolotów FA-50. Chodzi o amunicję do 20 milimetrów działek M197. W poprzednik roku próba zakupu zakończyła się niepowodzeniem. Teraz AU rozpoczyna postępowanie przetargowe.

Przetarg polegał na dostarczeniu polskiej armii lotniczej 72 000 sztuk amunicji bojowej i ćwiczebnej oraz 36 000 tys. amunicji smugowej. Z powodu braku ofert, 26 września poprzedniego roku przetarg unieważniono.

Agencja Uzbrojenia nie daje za wygraną i ponownie będzie starała się o zakup amunicji. Tym razem w większej ilości, ponieważ chodzi o aż 90 000 sztuk amunicji bojowej HEI M56A3 i tyle samo amunicji ćwiczebnej TP M55A2. Na złożenie oferty dostawcy mają 90 dni.

Polskie samoloty M197 posiadają działko lotnicze systemu Gatlinga, które mają trzy obrotowe lufy kalibru 20 mm. Posiadają je również śmigłowce AH-1 Cobra oraz samoloty F-16, tyle że one maja aż 6 luf.

Napęd elektryczny luf pozwala na dużą szybkostrzelność wynoszącą od 12 do 25 pocisków na sekundę oraz posiada dobre chłodzenie. Wadą luf jest jednak bezwładność, ponieważ silnik elektryczny potrzebuje ok. 0.5 sekundy na wprawienie ich w ruch. Opóźnia to moment strzału.

Polskie lotnictwo aktualnie wykorzystuje wariant FA-50, czyli FA-50GF. Problemem tego wariantu jest jednak niekompatybilność z samolotami F-16 oraz to, że został zintegrowany z pociskami AIM-120 AMRAAM.

Źródło: tech.wp.pl