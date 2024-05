Jaki: Polaków nie będzie stać na latanie!

Jaki podkreślił, że za tymi rozwiązaniami głosowali w Brukseli politycy związani z Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą oraz Lewicą.

Europoseł kończącej się kadencji napisał: "Sektor lotniczy już jest obciążony ETS-em jednak nie widać tego jeszcze w cenach, ponieważ są teraz dostępne darmowe uprawnienia do emisji. Jednak do 2026 będą stopniowo wycofywane, co wygeneruje ogromne koszty pewnie przerzucone na pasażerów. Do tego od 2025 roku linie lotnicze będą musiały używać domieszki 'zrównoważonych' paliw - na początku ma to być jedynie 2% a docelowo wartość ta ma dojść do 75%. Dodatkowym kosztem są też opłaty w ramach systemu CORSIA. Czyli proklimatyczne działania rekompensujące emisje. Wszystko to razem wzięte spowoduje, że koszty latania wzrosną - eksperci szacują, że nawet 2-3 krotnie".

Jaki alarmuje: "To oznacza, że znów ogromna część Polaków nie będzie mogła podróżować samolotem".

Polityk Suwerennej Polski zwrócił uwagę na to, że nowe przepisy stanowią problem nie tylko dla pasażerów. "Branża lotnicza tj. Uniting Aviation- ostrzega przed wielomiliardowymi wydatkami na wprowadzanie zielonych polityk. Według szacunków organizacji skupiających przewoźników do 2030 roku linie lotnicze mają wydać 62 miliardy euro na opłaty klimatyczne, rozwój e-paliw czy zakup nowych maszyn. A produkcja nowych samolotów również wiąże się z emisją dodatkowych ton dwutlenku węgla - przekonują przedstawiciele branży".

Piotr Wojtowicz/X