Tribbs dołącza do line-upu Kortowiady!

To dwukrotnie nominowany do Fryderyka, 28-letni polski producent muzyczny, kompozytor i DJ, który szturmem podbija scenę muzyczną w Polsce i na świecie. Korzystając ze zdobytego doświadczenia jako instrumentalista, swoją drogę do sukcesu jako Tribbs, zaczął od pisania i produkcji utworów dla polskich oraz zagranicznych artystów, takich jak Margaret, Lanberry, Duncan Laurence i Oliver Heldens. W roku 2020, Tribbs postanowił wyjść z cienia i skupić się na solowej karierze. Przełomowym momentem okazały się wydane niecałe dwa lata później gorąco przyjęte covery hitów “Bal Wszystkich Świętych” oraz “Ostatni Raz Zatańczysz Ze Mną”. Na przestrzeni kolejnych dwóch lat zagrał ponad 100 koncertów w całym kraju. Od lokalnych klubów po ikoniczne polskie sceny Opery Leśnej w Sopocie i PGE Narodowego - jego ciężka praca i sceniczna charyzma zostały docenione przez fanów, którzy dwukrotnie już wybrali go numerem 1 wśród polskich DJ-ów w plebiscycie Polish DJ's Chart.

63. edycję Kortowiady uświetnią zatem koncerty takich artystów oraz zespołów, jak Wilki, Margaret, Dwa Sławy x Mielzky x Pers, Lordofon, PRO8L3M, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, Kizo, Daria ze Śląska, Nocny Kochanek, Zeamsone, Kacperczyk, Artur Rojek, Rosalie., Vito Bambino oraz Tribbs.

Podczas 63. edycji Olsztyńskich Juwenaliów odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących - jednym z nich jest Kino Plenerowe, które tym razem organizatorzy przygotowują wspólnie z jednym ze Sponsorów Głównych, T-mobile. W czwartek, piątek oraz sobotę, na Boisku przy starej pętli wyświetlone zostaną po 2 filmy. W czwartek będzie to „Brigdet Jones: W pogoni za rozumem” oraz „Sami Swoi”. W piątek: „Bękarty Wojny” oraz „Madagaskar”. W sobotę natomiast „Baywatch. Słoneczny Patrol” oraz „Chłopaki nie płaczą”.

Od dziś w sprzedaży jest już IV pula, która obejmuje zarówno karnety, które upoważniają do uczestnictwa we wszystkich koncertach od 23 do 25 maja oraz bilety jednodniowe, na każdy dzień imprezy. Wszystkie warianty dostępne są na stronie internetowej www.bilety.kortowiada.pl

Sponsorami Głównymi wydarzenia są T-Mobile, Perła – Browary Lubelskie S.A. oraz Max Premium Burgers. Partnerem strategicznym Kortowiady jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Eska, Eska Rock, Radio UWM FM, Wirtualna Polska, CGM, dlaStudenta.pl, TKO, Olsztyn.com.pl, ukiel.info, Gazeta Olsztyńska, Magazyn Going. MORE. 63. edycja Kortowiady to święto studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obchodzi 25-lecie swojej działalności.