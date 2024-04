Sezon letni w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. Dokąd polecimy?

Regionalne lotnisko Olsztyn-Mazury rozwija ofertę połączeń czarterowych do ciepłych, słonecznych krajów. W tegorocznym sezonie letnim mieszkańcy Warmii i Mazur oraz sąsiednich województw, będą mogli skorzystać z bezpośrednich lotów do Turcji i Albanii.

Bałkańska nowość i powracający hit

Loty czarterowe do albańskiej stolicy – Tirany, będą realizowane w każdy czwartek od 13 czerwca do 5 września 2024 roku. Albania, leżąca u brzegów Morza Adriatyckiego i Jońskiego, to urokliwy kraj w południowej Europie. Znana z kryształowo czystych wód i doskonałej pogody, z około 290 słonecznymi dniami w roku, stanowi idealny cel dla tych, którzy pragną spędzić wakacje w wyjątkowym miejscu. Gwarancja słonecznej pogody, bogata oferta bazy hotelowej z atrakcjami dla całej rodziny, klimatyczne miasteczka i bałkańska gościnność sprawiają, że Albania staje się bardzo pożądanym kierunkiem podróży Europejczyków.

Do letniego rozkładu lotów powróci cieszące się dużą popularnością zeszłego lata połączenie do tureckiej Antalyi, uważanej za jedną z najlepszych wakacyjnych destynacji w Turcji, głównie ze względu na piękne i piaszczyste plaże oraz ciepły, śródziemnomorski klimat. Miasto słynie z urokliwych krajobrazów, ciekawej architektury oraz historycznych zabytków, do których należy zaliczyć Wieżę

Hidirlik, bramę Hadriana, słynny Żłobkowany Minaret, a także romantyczny Plac Republiki. Turyści znajdą w Antalyi bogatą ofertę hoteli i kurortów, parków rozrywki, sklepów oraz restauracji serwujących regionalne dania. Wszystko to sprawia,że Antalya jestidealnymmiejscem do wypoczynku na Riwierze Tureckiej.

Bez tłumów, kolejek i stresu

Zdecydowaną zaletą podróży przez Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest jego kameralny charakter, przyjazna obsługa oraz rozwiązania zwiększające poczucie komfortu pasażerów. Jednym z nich jest stanowisko check-in dedykowane rodzicom podróżującym z dziećmi, którzy potrzebują dodatkowego czasu na załatwienie formalności przed odlotem. Punkt odprawy dla rodzin umożliwia

skrócenie czasu oczekiwania w kolejce, co sprawia, że cały proces odprawy staje się bardziej płynny i bezstresowy. Drugim udogodnieniem jest możliwość wcześniejszej odprawy dla wszystkich, nawet 3 godziny przed lotem – rozwiązanie to kierowane jest do tych pasażerów, którzy wolą przyjechać na lotnisko z wyprzedzeniem, załatwić wszystkie formalności wcześniej, aby móc zrelaksować się przed lotem w strefie odlotów, korzystając z oferty sklepów i restauracji.

Parking w super cenie

Pasażerowie wylatujący na wakacje z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury z Itaką, mogą liczyć na przygotowaną specjalnie dla nich promocję – parking na lotnisku już od 1 zł. Z opcji tej można skorzystać podczas rezerwacji wycieczki. Oferty wczasów w Turcji i Albanii z wylotem z Szyman są dostępne na stronie internetowej www.itaka.pl, w Salonach Firmowych Itaki oraz w wybranych biurach

podróży.

— Jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie letniego sezonu czarterowego i z niecierpliwością czekamy na pierwszych pasażerów, którzy właśnie na naszym lotnisku rozpoczną swoje wakacje. Cieszymy się, że dzięki współpracy z naszym partnerem Itaką – mieszkańcy naszego regionu mają dostęp do naprawdę ciekawych ofert w atrakcyjnych cenach. W Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury

stawiamy na komfort, bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę dla wszystkich podróżnych – mówi Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Przedsmak afrykańskich wakacji

W tym roku oferta wakacji z wylotem z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury nie skończy się wraz z końcem sezonu letniego. Itaka już uruchomiła sprzedaż pierwszego w historii warmińsko-mazurskiego lotniska kierunku czarterowego w sezonie zimowym – Kenii. Połączenie wystartuje 26 grudnia 2024 roku i będzie realizowane do połowy marca 2025 w czwartki, z międzylądowaniem technicznym w Hurghadzie.