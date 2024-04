Majówka 2024. Co się będzie działo w Olsztynie?

A może by tak wolne dni spędzić w Olsztynie, zasmakować dań regionalnej kuchni i zrelaksować się w przepięknych okolicznościach przyrody? Sprawdzamy, co oferuje stolica Warmii i Mazur na majówkę.

W tym roku kalendarz jest niemal idealny. Wystarczy wziąć wolne w czwartek 2 maja i można świętować od środy 1 maja aż do niedzieli 5 maja. Warto spędzić majówkę w Olsztynie. W końcu jesteśmy miastem kilkunastu jezior i jednego z największych w Europie Lasu Miejskiego.

— Nasz hit to spływ kajakowy Łyną — mówi Krzysztof Otoliński, dyrektor Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna. — Polecamy także atrakcje Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”. Sprzęt (od pływającego po rowery) jest dostępny na miejscu, nad jeziorem, za sprawą wypożyczalni Ośrodka Sportu i Rekreacji.

I dodaje: — 1 maja o godz. 12 organizujemy też bezpłatną wycieczkę z przewodnikiem olsztyńskimi śladami „Stawki większej niż życie”. Zbiórka na moście św. Jana Nepomucena. Filmowy Hans Kloss zawitał do Olsztyna latem 1967 r. podczas kręcenia pięciu z 18 odcinków kultowego serialu.

Szef Biura Promocji i Turystyki poleca też spacer po starówce i wizytę w naszej XIV-wiecznej twierdzy.

— Stojąc przed słynną astronomiczną tablicą Mikołaja Kopernika, który w olsztyńskim zamku zaczął spisywać swe fundamentalne dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, można poczuć niepowtarzalny powiew historii — zapewnia Krzysztof Otoliński. — Zajrzyjcie także do Domu Gazety Olsztyńskiej i Muzeum Archidiecezji Warmińskiej.

Co jeszcze będzie się dziać w stolicy regionu w najbliższych dniach?

W dniach 1-5 maja do CRS „Ukiel” (ul. Kapitańska 23) zjadą food trucki. Mobilne restauracje proponować będą smakołyki z wielu zakątków świata. Spodziewać się należy klasycznych dań kuchni gruzińskiej, meksykańskiej czy amerykańskiej. Wśród słodkości królować mogą hiszpańskie pączki, świeże owoce w czekoladzie i węgierskie kołacze.

Festiwal Smaków Food Trucków będzie od środy do soboty w godz. 12-21, a w niedzielę do godz. 20.

Nie zapominajmy o ofercie olsztyńskich bibliotek, które poza standardową ofertą szykują zajęcia dodatkowe. I tak np. 2 maja w godz. 10-14 w MultiCentrum będą warsztaty graficzne „z polską flagą w tle”. Z kolei każdy, kto tego dnia przyjdzie do Planety 11, będzie miał możliwość wylosowania pytań dotyczących polskiej flagi i barw narodowych.

— Prawidłowe odpowiedzi zamienimy na słodkości — zapowiada Katarzyna Masiewicz, kierowniczka działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

MOK Olsztyn serdecznie zaprasza na otwarty plener malarski. Wydarzenie „Nie taka Polska straszna, jak ją malują” zaplanowany jest w piątek, 3 maja o godz. 12 w parku Centralnym.

— Nieważne, czy ktoś maluje lub rysuje, a może nawet nie miał okazji tworzyć od skończenia szkoły podstawowej? To jest właśnie czas, żeby pokazać, co się potrafi lub spróbować swoich sił po latach — zachęcają animatorzy. — Podczas wydarzenia zapewniamy sztalugi, farby, pędzle, podkłady malarskie, ale jeśli ktoś ma swoje ulubione przybory artystyczne, to warto je zabrać ze sobą.

Wstęp na plener jest bezpłatny. Czas trwania to ok. 4 godziny.

Na zakończenie jeszcze jedna propozycja MOK. 5 maja o godz. 18 w kamienicy Naujacka (ul. Dąbrowszczaków 3) odbędzie się współtworzony z publicznością spektakl grupy ToNieKabaret! pt. „Prawdziwy Polak nie żyje”. Oto na stypie po śmierci Prawdziwego Polaka spotykają się jego żona, Gospodyni (Justyna Tomczak-Boczko), zafascynowana Polską Hiszpanka-Imigrantka (Eva Rufo) oraz Inteligent, przedstawiciel „progresywnych elit miasta” (Bartosz Żurawiecki). Opłakują zmarłego, wspominają jego życie i zawzięcie kłócą się o wszystko, co dotyczy Polski, tradycji, narodu… Z tęsknoty za denatem Gospodyni, Hiszpanka i Inteligent podejmują próbę znalezienia nowego Prawdziwego Polaka na widowni, wśród osób w różnym wieku, różnej płci, orientacji seksualnej, różnego pochodzenia.