Ciche cierpienie: dramat zaburzeń psychicznych w Polsce

Wskazówki dotyczące epidemii zaburzeń psychicznych w społeczeństwie

Lekarze ostrzegają, że obserwujemy epidemię problemów psychicznych w społeczeństwie, co przekłada się na coraz większą liczbę osób dotkniętych tymi schorzeniami. Według szacunków, aż 9 milionów Polaków boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, co ma również bezpośrednie konsekwencje dla rynku pracy, jak pokazują dane ZUS.



Epidemia przygnębienia

Depresja, uznawana za epidemię XXI wieku, staje się coraz powszechniejszym problemem. Eksperci alarmują, że obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost przypadków zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że na całym świecie z depresją zmaga się 280 milionów ludzi.

W ciągu ostatnich lat depresja stała się drugą najczęstszą diagnozowaną chorobą, a z prognoz wynika, że do 2030 roku może nawet przewyższyć inne schorzenia pod względem liczby przypadków.

- Zauważamy, że gabinety psychologów i terapeutów coraz częściej są zatłoczone. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost świadomości dotyczącej problemów psychicznych, co sprawia, że ludzie coraz chętniej szukają pomocy specjalistów. Temat ten przestał być tabu - zauważa dr Anna Siudem, ekspertka w dziedzinie psychologii rodziny i społecznej.

Dotknięci problemem - 9 milionów Polaków

Specjalistka podkreśla, że współczesne czasy niosą ze sobą wiele czynników ryzyka sprzyjających zaburzeniom nastroju i depresji. Szacuje się, że w Polsce aż 9 milionów osób boryka się z różnego rodzaju problemami psychicznymi.

- W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się ogromnym tempem życia i natłokiem bodźców, wiele osób ma trudności z radzeniem sobie z presją otoczenia. Często brakuje im czasu na odpoczynek i rozładowanie stresu, co prowadzi do wyczerpania zasobów psychicznych niezbędnych do efektywnego radzenia sobie ze stresem. W rezultacie dochodzi do kryzysu emocjonalnego i trudności w funkcjonowaniu społecznym - tłumaczy dr Siudem.

- Osoby dotknięte tym problemem pragną wyjść z pułapki lęku. Coraz częściej zgłaszają się do specjalistów, zwłaszcza gdy zauważają spadek motywacji w pracy oraz uczucie bezradności. To moment, w którym warto szukać wsparcia - dodaje.

Wzrost absencji w pracy

Problem zaburzeń psychicznych coraz wyraźniej odbija się także na danych dotyczących absencji w pracy. Według ZUS, w 2023 roku wystawiono aż 26,1 miliona dni L4 z powodu problemów psychicznych, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu do roku poprzedniego.

Raport UCE Research i ePsycholodzy.pl, zatytułowany "Depresja wciąż mocno dotyka Polaków. Ile to kosztuje gospodarkę?", pokazuje, że absencja związana z depresją kosztowała gospodarkę w 2023 roku aż 2,8 miliarda złotych.

Z raportu wynika również, że aż 66,6% dorosłych Polaków doświadcza objawów związanych z depresją.

- Problemy psychiczne zmuszają nas coraz częściej do rezygnacji z codziennych obowiązków. Osoby borykające się z nimi mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, często izolując się od otaczającego świata. Praca i życie społeczne schodzą na drugi plan. Ważne jest, że coraz więcej osób zaczyna dostrzegać ten problem i szukać wsparcia - zaznacza dr Siudem.

Rezydentka psychiatrii Julia Pankiewicz wskazuje na trend zgłaszania się pacjentów do psychiatrów w poniedziałki.

- Poniedziałek to czas, w którym wiele osób podejmuje próby wprowadzenia zmian w swoim życiu. Ponadto dla wielu osób z zaburzeniami psychicznymi weekend jest trudnym czasem, gdyż wówczas rutyna dnia zostaje przerwana. To moment, w którym mogą nasilać się objawy somatyczne - podsumowuje dr Siudem.

Gdzie szukać wsparcia?

W sytuacjach kryzysowych zawsze istnieje możliwość skorzystania z pomocy. Istnieją różne instytucje i organizacje, do których można się zwrócić:

- Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego Fundacji Itaka (bezpłatna infolinia 800 70 2222, email: porady@liniawsparcia.pl, www.liniawsparcia.pl),

- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (nr telefonu 116 111, www.116111.pl),

- Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (800 12 00 02, www.niebieskalinia.org),

- Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci (800 100 100, www.800100100.pl),

- Telefon wsparcia po stracie bliskich Fundacji Nagle Sami (800 108 108, www.naglesami.org.pl,

- Kryzysowy Telefon Zaufania (dla dorosłych): 116 123, www.116123.edu.pl.



źródło: portal.abczdrowie.pl



bm