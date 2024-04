Ostatnia, uroczysta Sesja Rady Miasta Olsztyna VIII kadencji

Uroczysty przebieg miała ostatnia sesja Rady Miasta Olsztyna VIII kadencji. Najważniejszym punktem spotkania w zamku było przekazanie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna Stefanowi Brzozowskiemu z zespołu Czerwony Tulipan. - Nadanie temu artyście Honorowego Obywatelstwa Olsztyna jest wyrazem uznania nie tylko dla jego dorobku artystycznego, ale także za osobiste zaangażowanie na rzecz wspierania młodych talentów – powiedział prezydent Piotr Grzymowicz.

I dodał: - Jesteśmy dumni, że możemy go nazwać Honorowym Obywatelem Olsztyna. Dziękujemy, że jesteś z nami.

Miłe słowa od zaproszonych gości usłyszeli potem radni Rady Miasta Olsztyna VIII kadencji, którzy zakończyli swoją pracę. Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna mówił jeszcze przed poniedziałkowym spotkaniem, że to była kadencja niezwykła. - Musieliśmy podczas niej stawić czoła szeregowi zdarzeń, z jakimi dotychczas nie mieliśmy do czynienia - zwrócił uwagę. - Mam tu przede wszystkim oczywiście na myśli pandemię i atak Rosji na Ukrainę. Te wydarzenia odcisnęły i w dalszym ciągu odciskają piętno na naszej rzeczywistości. Mimo przeciwności wynikających z tych zdarzeń, uważam że wykonaliśmy ogrom pracy. Dobrej, niezbędnej by zapewnić stolicy Warmii i Mazur stabilność i nieustanny rozwój.

Brawa w Sali Kopernikowskiej zamku otrzymał również Piotr Grzymowicz, który kończy swoją piętnastoletnią w sumie misję na stanowisku prezydenta Olsztyna. - Miasto nasze przez ostatnich kilkanaście lat zmieniło się ogromnie – podkreśliła senator Ewa Kaliszuk. - Dowodem tego są wyrazy uznania różnych gremiów, organizacji i instytucji, które niejednokrotnie nagradzały pana prezydenta i zespół pracowników [z Urzędu Miasta Olsztyna]. Wszyscy byliśmy świadkami rozwoju tego miasta. Nie zawsze było łatwo, ale zawsze starał się pan działać w sposób przemyślany, zaplanowany. I co ważne, zawsze z myślą o mieszkańcach, a także z myślą o właściwym gospodarowaniu środkami publicznymi.

Radni wybrani przez olsztynian na nową kadencję zbiorą się 7 maja. Tego dnia Robert Szewczyk zaprzysiężony zostanie ponadto na stanowisko prezydenta Olsztyna.

Przypomnijmy na koniec wszystkich radnych VIII kadencji Rady Miasta Olsztyna:

PREZYDIUM RADY



Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Nelly Elżbieta Antosz

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna. Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn

Zbigniew Dąbkowski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyna. Klub Radnych Ponad Podziałami

RADNI RADY MIASTA



Mirosław Arczak

Leszek Araszkiewicz

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Stanisław Babalski

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Halina Ciunel

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Krystyna Flis

Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn

Tomasz Jan Głażewski

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Mirosław Antoni Gornowicz

Klub Radnych Ponad Podziałami

Wanda Agnieszka Jabłońska

Klub Radnych Ponad Podziałami

Marta Kamińska

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Paweł Radosław Klonowski

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Łukasz Jacek Łukaszewski

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Czesław Jerzy Małkowski

Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn

Edyta Markowicz

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Joanna Dorota Misiewicz

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Krzysztof Narwojsz

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Radosław Marcin Nojman

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz

Zdzisława Barbara Tołwińska

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Elżbieta Ewa Wirska

Wiktor Wójcik

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Ewa Renata Zakrzewska

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Marian Zdunek

Klub Radnych Ponad Podziałami

RADNI, KTÓRYCH MANDAT WYGASŁ W TRAKCIE TRWANIA KADENCJI

Michał Piotr Wypij