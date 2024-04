Tragedia w Niemczech. Rosjanin zabił dwóch Ukraińskich żołnierzy

Niemiecka policja poinformowała, że aresztowała Rosjanina podejrzanego o zadźganie dwóch obywateli Ukrainy w jednej z wsi w Bawarii na południowym wschodzie kraju. Ukraińskie MSZ podało, że według wstępnych danych zabici byli żołnierzami, którzy przyjechali do Niemiec na leczenie.

Dwóch Ukraińców w wieku 23 i 36 lat mieszkających w Garmisch-Partenkirchen zostało zamordowanych w sobotę wieczorem na terenie centrum handlowego we wsi Murnau w Górnej Bawarii. Agencja dpa podała, że wkrótce potem policja aresztowała 57-letniego Rosjanina pod zarzutem podwójnego morderstwa.

Władze podały, że motyw zbrodni nie jest jeszcze znany. Nie było również jasne, czy trzej mężczyźni się znali.

„Według wstępnych danych zmarli obywatele byli żołnierzami, którzy przechodzili rehabilitację medyczną w Niemczech. Konsulowie Ukrainy wyjaśniają informacje na temat jednostek, w których służyli, i nawiązują kontakt z ich bliskimi” – poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy.

Od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. do Niemiec przybyło ponad milion ukraińskich uchodźców. W Niemczech żyje też znacząca społeczność rosyjskich imigrantów i ok. 2,5 mln Rosjan niemieckiego pochodzenia, którzy w większości przenieśli się do tego kraju na początku lat 90. po upadku ZSRR.(PAP)