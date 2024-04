Gorące zainteresowanie wypadami na majówkę nad Mazury

Jest spore zainteresowanie wyjazdami na majówkę nad mazurskie jeziora. Rezerwacje w obiektach turystycznych sięgają od 80 proc. do 100 proc. - poinformował PAP dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Robert Kempa.

Jak podkreślił, turyści na Mazury przyjadą na krótki wypoczynek, uzależniając go od pogody.

"Na pewno nie będzie to majówka 9 -dniowa, rozpoczynająca się od weekendu 27-28 kwietnia. Nie widać tego w rezerwacjach"- zaznaczył."Nie czarujmy się tydzień temu prognozy na majówkę do zachęcających nie należały. Mogło się to przełożyć na zainteresowanie początkiem długiego weekendu majowego"- zaznaczył Robert Kempa.

Jak mówił, nie jest tajemnicą, że Polacy chętniej w tym roku niż w ubiegłych latach zaplanowali wyjazdy zagraniczne. "Cudów nie ma; z jednego worka wybieramy sobie klientów. Jeśli o 25 proc. rok do roku wzrosło zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi, to musiało zmniejszyć się zainteresowanie wypoczynkiem w kraju"- dodał.

Zaznaczył, że według prognoz pogoda na Mazurach w czasie majówki będzie w miarę dobra i to widać po wzroście rezerwacji na wypoczynek od 1 do 4 maja w obiektach turystycznych. "Z dnia na dzień statystyki się poprawiają. O ile jeszcze tydzień temu mogliśmy mówić o obłożeniu na poziomie co najwyżej 75 proc., to dziś mamy obłożenie, które przekroczyło 80-85 proc. A są obiekty, które zgłaszają obłożenie od 90 proc. do 100 proc. Myślę, że w poniedziałek statystyki będą jeszcze lepsze"-powiedział.

Dodał, że właściciele obiektów proponują promocje i obniżają ceny o 10-15 proc. w porównaniu do ofert z połowy kwietnia, chcąc wypełnić wszystkie miejsca noclegowe.

Jak dodał, najkorzystniejszą propozycją dla 4 osobowej rodziny na majówkowy odpoczynek jest wynajęcie apartamentu albo domku. Za pobyt od 1 do 5 maja (4 noclegi) rodzina zapłaci od 1,3 tys. zł. Za wypoczynek w lepszym standardzie trzeba już zapłacić od 2,4 tys. zł, ale są oferty sięgające 5 tys. zł. Za 4 noclegi w pokoju dwuosobowym w gościńcach trzeba zapłacić 900 zł, a za pobyt w hotelach 2,3 gwiazdkowych od 1,4 tys. do 2 tys. zł. Ale są też oferty hotelowe z wieloma usługami, za które czteroosobowa rodzina zapłaci od 3 do 5 tys. zł.

PAP



bm