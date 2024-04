Ułaskawienie przez prezydenta w aferze gruntowej - jest reakcja Prokuratury Krajowej

Prokuratura Krajowa wyraża swoje stanowisko w sprawie decyzji prezydenta dotyczącej ułaskawienia osób skazanych w tzw. aferze gruntowej. Komunikat przekazuje, że Andrzej Duda nie podzielił opinii Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, przekazanej Kancelarii Prezydenta 8 lutego 2024 r.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. Prezydent Duda postanowił ułaskawić Krzysztofa B. i Grzegorza P., którzy zostali skazani w związku z aferą gruntową, wraz z Maciejem W. i Mariuszem K. Prezydent złagodził im karę do jednego roku pozbawienia wolności i zdjął zakazu pełnienia określonych funkcji w instytucjach państwowych i samorządowych. Ponadto, zarządził zatarcie skazania, co oznacza, że nie zostanie to im zapisane w przeszłości karnej.

Decyzję o ułaskawieniu podjęto w dniu, kiedy skazani mieli być osadzeni w zakładzie karnym w celu odbycia kary.

Na początku lutego tego roku, Prokurator Generalny wyraził negatywne stanowisko w sprawie ułaskawienia Grzegorza P. i Krzysztofa B. w związku z aferą gruntową. Mimo to, prezydent Duda podjął decyzję o ułaskawieniu, nie zważając na stanowisko Prokuratury Generalnej.

Według Adamiak, która przedstawiła stanowisko Prokuratora Generalnego, negatywna opinia wynikała z zasady równości wobec prawa obywateli, a także z zastrzeżeń dotyczących stosowania nadzwyczajnych środków prawnych wobec osób pełniących funkcje publiczne.

Afera gruntowa, w której ułaskawieni mężczyźni byli zamieszani, dotyczyła działań operacyjnych szefów CBA, Kamińskiego i Wąsika, w 2007 roku. W wyniku procesu, który zakończył się 20 grudnia 2023 r., Kamiński i Wąsik zostali skazani na dwa lata więzienia. Dodatkowo, byli agenci CBA, Grzegorz P. i Krzysztof B., otrzymali wyroki po roku więzienia.

Decyzja ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika została podjęta przez Prezydenta Dudę 23 stycznia, który jednocześnie zapowiedział ułaskawienie Grzegorza P. i Krzysztofa B., a ostatecznie zrealizował to 24 kwietnia 2024 r.

źródło: wiadomości.wp.pl



