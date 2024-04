Taco Hemingway wystąpi na Olsztyn Green Festival

— Bardzo się cieszymy na świętowanie 10-lecia Olsztyn Green Festivalu z naszymi wspaniałymi festiwalowiczami — powiedzieli Anna Pruszyńska i Jacek Zmiczerewski, organizatorzy. — Przygotowaliśmy dziesięć fajnych niespodzianek, które zdradzać będziemy stopniowo. Ostatnią niespodziankę ogłosimy przed samym festiwalowym weekendem, który czeka nas w dniach 15-17 sierpnia nad malowniczym jeziorem Ukiel w Olsztynie.

— Pierwsza niespodzianka to koncert Taco Hemingwaya, który dołącza do naszego niesamowitego zestawienia artystów. Czekaliśmy na jego występ prawie 10 lat i teraz, podczas 10. edycji, w końcu wystąpi na scenie Greena. Mamy nadzieję, że kolejne niespodzianki będą równie ekscytujące — dodali.

Taco Hemingway to jeden z nielicznych obecnie artystów w naszym kraju, który potrafi zapełnić stadiony. Naprawdę nazywa się Filip Szcześniak. Urodził się w 1990 r. w Egipcie, gdzie wtedy mieszkali jego rodzice. Jeszcze na kulturoznawstwie na UW zaczął rapować.

W ciągu dwóch lat stał jedną z najpopularniejszych postaci w polskim hip-hopie. Sprzedał w Polsce ponad 735 tys. płyt, co czyni go drugim najlepiej sprzedającym się raperem po Liroyu oraz najlepiej sprzedającym się raperem XXI w. w Polsce. Taco cztery razy został laureatem Fryderyków w kategorii Album roku hip-hop, jest też jedynym artystą, który zdobył tę nagrodę trzy razy z rzędu. To także pierwszy polski artysta, którego utwory zostały odtworzone ponad miliard razy na platformie streamingowej Spotify.

Podczas Olsztyn Green Festivalu 2024 zagrają również m.in.: Edyta Bartosiewicz, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, Krzysztof Zalewski, Grubson, The Dumplings, Smolik / Kev Fox, Łona x Konieczny x Krupa, Daria ze Śląska, Natalia Przybysz, Kortez, Mery Spolsky, Kaśka Sochacka, Dawid Tyszkowski.

Festiwal oferuje również wiele innych atrakcji, stąd jest tak lubiany przez rodziny z dziećmi. Mogą oni w ciągu dnia wziąć udział w licznych animacjach i spotkaniach propagujących zdrowy, ekologiczny styl życia. Jest strefa, gdzie można spotkać artystów, przyjeżdżają topowe food trucki, a nawet fashion trucki. A to wszystko nad największym jeziorem Olsztyna.

Współorganizatorem tego wydarzenia jest Miasto Olsztyn.