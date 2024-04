W domowym cieple: psia wioska dla bezdomnych piesków

Dziewięć urokliwych, ciepłych chatek, z wygodnymi dywanikami, stanowi serce "Psiej Wioski" - innowacyjnego projektu realizowanego przez klinikę weterynaryjną Ada w Przemyślu. Ta wyjątkowa inicjatywa, zamiast typowych, chłodnych boksów, zapewnia bezdomnym psom komfortowe warunki zbliżone do tych w domu. Każdy pies ma tu swoją własną przytulną sofę i większe szanse na znalezienie prawdziwego domu.

"Psia Wioska" to nie tylko miejsce do odpoczynku. Zwierzęta mają tu dostęp do psiego SPA, strefy rehabilitacyjnej z bieżnią wodną, oraz trzech ogrodzonych wybiegów. W każdej z dziewięciu chatek mieszka od 2 do 3 psów, co sprzyja dodatkowo ich socjalizacji.

Inicjatorem tego przełomowego projektu jest doktor Radosław Fedaczyński, który z dumą podkreśla, że adoptowane z "Psiej Wioski" psy nie wracają już do schroniska. Dzięki temu wyjątkowemu miejscu, psiaki uczą się jak funkcjonować w domowych warunkach. Największym marzeniem doktora Fedaczyńskiego jest stworzenie aż 40 takich domków.

"Psia Wioska istnieje i pomaga realnie zwierzętom. Zero krat betonu boksów i bud zamiast tego normalne domowe warunki i to dzięki dobrym ludziom" - możemy usłyszeć na najnowszym nagraniu opublikowanym na profilu "fundacja.ada".

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy:

- Świetny facet i jego ekipa.

- Najlepsza fundacja w Polsce.

- Przepiękna inicjatywa.

- To jest raj dla piesków. Najwspanialsze co dziś zobaczyłam.

Wioskę budowano aż 6 lat.



Źródło: radio.rzeszow.pl