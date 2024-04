Sukces warmińsko-mazurskich beneficjentów. Dofinansowanie uzyska dziewięć gmin z regionu

W dziewięciu spośród wybranych do dofinansowania projektów uczestniczą partnerzy z naszego regionu.

Łączna suma udzielonego wsparcia partnerom z Polski, Danii, Szwecji, Litwy i Niemiec aplikującym w II naborze wniosków wyniosła ponad 36,7 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie przyznane partnerom z województwa warmińsko-mazurskiego to ponad 2,2 mln EUR, czyli najwyższa dotychczas kwota pozyskana w trakcie jednego naboru przez beneficjentów z Warmii, Mazur i Powiśla. Jest to niewątpliwy sukces i osiągnięty został jeszcze przed formalnym rozszerzeniem obszaru kwalifikowalnego Programu Południowy Bałtyk o subregion olsztyński, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość bałtyckiej współpracy transgranicznej z udziałem naszego województwa.

Do projektów przystąpili nowi partnerzy, nieobecne dotychczas w projektach Płd. Bałtyku samorządy i instytucje z regionu. Są to m.in. gmina Rybno, Olsztynek, Tolkmicko, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W wybranych projektach uczestniczą również doświadczeni we współpracy bałtyckiej partnerzy tj. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Port w Elblągu oraz elbląskie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Inicjatywy, które uzyskały wsparcie to m.in. projekt ISMA, w którym gmina Rybno, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i partnerzy z Danii, Litwy i Szwecji, podjęli się ambitnego wyzwania związanego z potrzebą opracowania bardziej efektywnych metod neutralizacji szkodliwych substancji (metale ciężkie, PFAS, azot) znajdujących się w osadach pościekowych w małych oczyszczalniach ścieków.

Gmina Tolkmicko w projektach ECOMARINES i BOATMAN będzie realizować zadania związane z poprawą stanu środowiska w przystaniach Zalewu Wiślanego (ECOMARINES), jak również postara się o lepsze wykorzystanie swojego potencjału turystycznego w oparciu o tradycje szkutnicze Zalewu (BOATMAN).

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (CEiIK) w Olsztynie, wspólnie z województwem warmińsko-mazurskim (jako Partnerem Stowarzyszonym) włączyło się do międzynarodowego projektu Baltic Manors Route, poruszającego tematykę lepszego wykorzystania potencjału turystycznego dawnych dworów i pałaców obszaru Południowego Bałtyku, w tym starania o pozyskanie statusu oficjalnego szlaku kulturowego Rady Europy. W naszym regionie działania koncentrować się będą na dawnych pałacach Prus Wschodnich.

Na uwagę zasługuje także projekt D-EFFECT z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, miasta Olsztynek oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i partnerów zagranicznych z Szwecji, Danii, Litwy i Niemiec, który swoje działania koncentrować będzie na umacnianiu postaw obywatelskich i prodemokratycznych wśród młodzieży. Projekt ten otrzymał status tzw. Operacji o znaczeniu strategicznym dla Programu.

To tylko kilka przykładów wspartych projektów. 25 kwietnia wystartuje kolejny nabór wniosków w programie. Wszystkich zainteresowanych współpracą transgraniczną w obszarze Południowego Bałtyku zachęcamy do konsultowania swoich pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.