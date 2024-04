Batalia o prawa autorskie: TVP kontra Sakiewicz

elewizja Polska wystosowała pozew przeciwko TV Republika w sprawie rzekomego naruszenia praw autorskich związanych z programem Michała Rachonia. Jednak sąd odrzucił dokument ze względu na nieprawidłowe oznaczenie stron. Okazało się, że to tylko jeden z błędów w pozwie, w którym TVP domagała się od Sakiewicza miliona złotych.

Pod koniec marca Centrum Informacji TVP opublikowało komunikat, informujący o złożeniu pozwu w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko TV Republika w sprawie naruszenia praw autorskich do audycji "Jedziemy". TVP żądała odszkodowania, zadośćuczynienia oraz publicznych przeprosin, łącznie na kwotę około miliona złotych. Jednakże sąd odrzucił pozew, uzasadniając to nieprawidłowym oznaczeniem strony powodowej, co było sprzeczne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Nie tylko nieprawidłowe oznaczenie było problemem. Brakowało także poświadczenia dokumentu oraz błędnie opisano załącznik, myląc sprawozdanie finansowe z bilansem. Dodatkowo, likwidator TVP domagał się wcześniej w przedprocesowym wezwaniu zaprzestania emisji programu "Jedziemy. Michał Rachoń" oraz usunięcia jego fragmentów z serwisów internetowych. Program ten był kontynuacją formatu emitowanego wcześniej na antenie TVP Info pod nazwą "Jedziemy", prowadzonego także przez Michała Rachonia.