Robert Szewczyk o swojej prezydenturze: To będzie czas rozmów i dialogu [ZDJĘCIA]

Robert Szewczyk wygrał II turę wyborów zdobywając ponad 27 tys. głosów osiągnął wynik liczący powyżej 53%. Czesław Jerzy Małkowski z wynikiem prawie 24. tys. głosów otrzymał 46% głosów poparcia od swoich wyborców.

— Chcę podziękować olsztyniankom i olsztynianom, którzy poszli na wybory. Dziękuję zarówno tym, którzy głosowali na mnie, jak i na mojego kontrkandydata. Dziękuję również tym, którzy w pierwszej turze głosowali na innych kandydatów i kandydatki, ponieważ jest to świadectwo dużej dojrzałości społecznej. Dziękuję również tych, którzy zabrali ze sobą swoje dzieci, tak jak ja to zrobiłem, żeby uczyć je odpowiedzialności za swoje miasto — mówi Robert Szewczyk.

Wygrana Szewczyka oznacza, że po 15 latach olsztynianie będą mieli nowego prezydenta. Przypomnijmy, że w tegorocznych wyborach nie wystartował Piotr Grzymowicz.

— Zapowiadam, że to będzie prezydentura otwarta. Będziemy prowadzić dialog i dyskusje. Podczas tej prezydentury będziemy podejmować decyzje wspólne, a ich powody będą jasne i zrozumiałe. Urząd Miasta będzie otwarty na mieszkańców i ich potrzeby. Taki będzie Olsztyn. To ma być uśmiechnięty Olsztyn, który wróci na mapę Polski. Tak może być, a my jesteśmy w stanie to zrobić — zapowiada nowy prezydent Olsztyna.

Koalicja Obywatelska będzie miała stabilną większość w Radzie Miasta Olsztyna, do której wprowadziła aż dwunastu radnych.

— Za mną stoi dwunastu radnych Koalicji Obywatelskiej, których wybrali mieszkańcy Olsztyna. To jest gwarancja stabilnej większości w Radzie Miasta. Jesteśmy w stanie współpracować ze wszystkimi radnymi. Zapowiadam dużą otwartość na współpracę w Radzie Miasta. Każdy radny może liczyć na dobrą współpracę ze mną i z Koalicją Obywatelską. Mam tu na myśli również klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo chcę być prezydentem, który łączy ludzi — podkreśla Robert Szewczyk.

Zaprzysiężenie Roberta Szewczyka na prezydenta Olsztyna odbędzie się siódmego maja, tak samo jak pierwsza sesja Rady Miasta.

Jako swoje pierwsze decyzje Robert Szewczyk zapowiada przedstawienie projektu uchwały rozszerzającego darmowe przejazdy komunikacją miejską dla olsztyńskich dzieci i młodzieży do 18 roku życia i prace nad budżetem pod względem wykorzystania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Karol Grosz