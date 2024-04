Kto wygrał II turę wyborów w powiecie olsztyńskim?

Na początku tekstu nie można nie wspomnieć od dwóch ważnych wydarzeniach II tury wyborów samorządowych na Warmii i Mazurach. Mowa o wyborach na prezydenta w dwóch największych miastach województwa - Olsztynie i Elblągu. W stolicy o fotel prezydenta rywalizowali Robert Szewczyk (Koalicja Obywatelska) oraz Czesław Jerzy Małkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego). Wynikiem 27 522 głosami zwyciężył Szewczyk (53,45%, natomiast Małkowski osiągnął rezultat na poziomie 23 997 głosów (46,55%).

Do drugiej tury doszło w Barczewie, gdzie w walczyli ze sobą urzędujący burmistrz Andrzej Maciejewski (KKW Niezależni w Gminie Barczewo) oraz Grzegorz Matłoka (KKW Nasza Gmina Barczewo). Mieszkańcy zdecydowali o zmianie władzy, która przeszła w ręce Grzegorza Matłoki - zdobył aż 3 534 głosy, a jego rywal 2 212 (38,50%).

W Dobrym Mieście burmistrzem została Beata Harań (KWW Beaty Harań). W bardzo zaciętej walce pokonała urzędującego burmistrza Jarosława Kowalskiego (KWW Jarosława Kowalskiego) ilością zaledwie 46 głosów, co dało wynik 2 726 głosów do 2 680 (50,43% do 49,57%).

W Jezioranach z fotelu burmistrza ustąpi Maciej Leszczyński (KWW Macieja Leszczyńskiego), którzy przegrał w wyborach z Łukaszem Szparą (KWW Grzegorza Szydłowskiego). Zwycięzca otrzymał 1 414 głosów (52,94%, natomiast kończący swoją pracę Maciejewski zyskał ich 1 257 (47,06%).

Po decyzji Józefa Wiśniewskiego o braku startu w wyborach na wójta gminy Kolno mieszkańcy musieli wybrać nowego zarządcę. W II turze zmierzyli się ze sobą Ewa Dutka (KWW Ewy Dutki) oraz Mariusz Wrona (KWW Razem Dla Lepszego Jutra Gminy Kolno). Zwyciężył Wrona, który zdobył 515 głosów (50,64%), a jego kontrkandydatka 502 (49,36%), co tylko pokazuje jak wyrównana była to walka.

Do zmiany władzy nie doszło jednak w Biskupcu. Przez następne 5 lat burmistrzem będzie Kamil Kozłowski (KKW Kamila Kozłowskiego). Bezpartyjny samorządowiec zdobył poparcie wynoszące aż 4 661 głosów (77,62%). Drugi z kandydatów, Adam Żmudziński (KW Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy") otrzymał tylko 1 344 głosy (22,38%).

Dane: Państwowa Komisja Wyborcza