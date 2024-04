Pomarańczowa piłka od pana Rysia z Nowego Miasta Lubawskiego poleciała do Afryki

— Właśnie otrzymałem list z załączonymi zdjęciami od Sióstr Zgromadzenia Naszej Pani Apostolskiej z Diecezji Grand Bassam w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie trafiła futbolówka w pomarańczowym kolorze, którą ufundowałem dla tamtejszej drużyny piłkarskiej Żółte Byki. Obliczam, że to już 150. piłka, która poleciała do dzieci, gdzieś na kraniec świata. W liście zakonnice napisały, że mój dar poruszył serca małych chłopców, tym bardziej że było to dzień po ich zwycięstwie w CAN 2024, który jest Pucharem Narodów Afryki — opowiada Ryszard Krzemieniewski.

Siostry, które prowadzą apostolaty, szkołę i internat dla dzieci poinformowały, że są otwarte na wszelkiego rodzaju dary.

— Jeżeli chodzi o aktywność sportową, to nasze środki są skromne i w wielu wypadkach nie możemy sobie poradzić. Ofiarowana pomarańczowa piłka, w kolorze flagi republiki, odpowiada na istniejącą potrzebę i sprawiła wszystkim radość. Dziękuję, że pomyślał pan o naszych podopiecznych — napisała s. Nadine Konan z tamtejszego zgromadzenia.

Ryszard Krzemieniewski, dawny prezes klubu sportowego Kogut w Kurzętniku, a wcześniej Startu w Tereszewie, pomimo przejścia na emeryturę, nadal jest aktywny na lokalnej arenie imprez sportowo-rekreacyjnych.

Organizuje wespół ze szkołami i ośrodkami sportu, przeróżne zawody, turnieje oraz konkursy. Jego domeną jest również wysyłanie piłek futbolowych w różne zakątki świata. Nie ma kontynentu na ziemi, gdzie już nie dotarła piłka od Ryszarda Krzemieniewskiego. Ostatnie futbolówki z Nowego Miasta poleciały do Mołdawii, Indonezji i na Grenlandię oraz Dominikanę. Swoje dary pan Ryszard wysyła głównie do szkół w trochę zapomnianych zakątkach kuli ziemskiej. Pomocą w dostarczaniu piłek służą mu misjonarze, stowarzyszenia obcokrajowców działające w Polsce, a także zagraniczne misje wojskowe.

Tym razem piłkę do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej dostarczył misjonarz Marcin Reszka ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Stanisław R. Ulatowski