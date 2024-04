Czynsze w Olsztyńskim Pojezierzu pójdą w górę

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze to ponad 11,3 tys.członków. To niewiele mniej niż w największej w regionie SM Jaroty. Jak wynika z zapowiedzi władz Pojezierza jej lokatorzy muszą sięgnąć do kieszeni. Dowiedzieli się o tym z lektury najnowszego biuletynu "Echo Pojezierza".

— Wzrost wysokości płacy minimalnej, cen usług i materiałów budowlanych, kosztów transportu, energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz wiele innych podwyżek sprawiły, że początek tego roku stawia nas przed faktem podjęcia odpowiedzialnych decyzji. Mowa o podwyżkach opłaty eksploatacyjnej i na fundusz remontowy — tłumaczy Wiesław Barański, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze.

I wyjaśnia, że utrzymanie niskich opłat na fundusz remontowy i na cele eksploatacji, w dalszej perspektywie czasu nie jest możliwe. Z jakimi dodatkowymi kosztami trzeba będzie liczyć się w tym roku?

— Wzrostowi będzie podlegała opłata na fundusz remontowy, która jest indywidualnie zróżnicowana w zależności od konkretnej nieruchomości. Na kilku lokalizacjach wzrośnie ona nawet do ponad 4 złotych za m2 Są to jednak budynki wymagające znacznych nakładów remontowych lub te, które je niedawno przeszły. Opłata ta będzie utrzymywała się na poziomie średnio 2,08 złotych za m2 — informuje prezes Barański.

W praktyce, dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 44 m2 oznacza to znaczący wzrost opłat, bo wyniesie nawet około 180 zł miesięcznie więcej. Wzrostowi będzie podlegała też opłata eksploatacyjna. W roku 2023 ustalona została na poziomie średnio 1,36 zł/m2.

— Utrzymujący się wysoki poziom cen produktów i usług na rynku niestety zmusza do podjęcia decyzji o podniesieniu stawki opłaty eksploatacyjnej, w tym roku do wysokości średnio 1,81 zł/m2/ Przy założeniu średniego metrażu mieszkania na poziomie 44 m2 koszt ten miesięcznie wzrośnie o około 20 złotych — wylicza prezes Barański.

Sumując podwyżki tych dwóch opłat, łącznie miesięcznie lokatorzy SM Pojezierze będą musieli zapłacić średnio o 200 zł więcej, niż dotychczas.

— To nie jest dobra informacja. Wzrost miesięcznych opłat o 200 zł to już bardzo odczuwalny koszt życia. Już teraz codzienna drożyzna powoduje, że muszę dokonywać wyborów przy zakupach — mówi pan Paweł, lokator jednego z bloków przy ul. Pstrowskiego.

Lokator dodaje, że trzeba pamiętać, że w ostatnich miesiącach zdrożały również takie składowe czynszu, jak energia elektryczna, opłaty za wodę i ścieki, drogie jest również ogrzewanie.

Władze SM Pojezierze podkreślają, że te ostatnie nie mają wpływu.

— Opłaty niezależne niezmiennie górują nad zależnymi i wynoszą cztery piąte wszystkich opłat ponoszonych przez spółdzielców. Mamy zatem wpływ jedynie na jedną piątą kosztów zamieszkania naszych członków — podkreśla prezes SM Pojezierze.

To nie jedyne obciążenia, jakie lokatorzy SM Pojezierze ponieśli w ostatnich miesiącach. Odczuli je w 2023 roku z dwóch powodów. Pierwszy to wymiana wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, która dotknie wszystkich.

— Okres działania baterii w nakładkach wodomierzy i podzielnikach kończy się w latach 2023-2024. Wraz z wymianą urządzeń zmianie ulegnie system rozliczania — informowały wtedy władze spółdzielni.

Lokatorów SM Pojezierze po kieszeni uderzyły też inne koszty. Wynikały, jak tłumaczą władze spółdzielni, z obowiązków nałożonych przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Ten miał wydać “szereg decyzji zobowiązujących spółdzielnię do wykonania m.in. nawodnionych pionów pożarowych w budynkach: ul. Kołobrzeska 13 I, 13 L, ul. Kołobrzeska 14 A, 14 B, ul. Pana Tadeusza 4, 7, 8, 10, 12”.

Terminy realizacji decyzji zbiegają się w czasie i obejmują lata 2023-2024.



Grzegorz Szydłowski