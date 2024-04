Znamy laureatów konkursu „Inwestycja z perspektywą”

Pierwsze miejsce w konkursie zajęło miasto Kalety w woj. śląskim za projekt parku tematycznego poświęconemu rybom i wędkarstwu. Ichtiopark powstał w 2015 r. ze zbiornika przemysłowego dawnej fabryki papieru, a na realizację projektu miasto otrzymało unijne dofinansowanie z RPO WSL na lata 2007-2013. W lipcu 2019 r. na terenie Ichtioparku powstała także edukacyjna pasieka - oszklony ul pokazowy, gdzie można podpatrywać pszczoły podczas pracy.

— Kalety są najbardziej zielonym miastem Śląska - 80 proc. naszego terytorium stanowią lasy. Zbiornik, który powstał w 2015 r., jest dobrze rozpoznawalny w całej aglomeracji śląskiej. Stał się miejscem rekreacji dla mieszkańców i turystów —powiedział, odbierając nagrodę, Klaudiusz Kandzia, burmistrz miasta Kalety.

Drugie miejsce zdobyła niewielka, licząca zaledwie 6 tys. mieszkańców, gmina Sobienie-Jeziory w woj. mazowieckim za projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku”. W wyniku realizacji projektu istniejący skwer został zmodernizowany, podniesione zostały jego walory estetyczne i funkcjonalne, a w 2023 r. na terenie skweru powstała tężnia solankowa wraz z niezbędną infrastrukturą.

Inwestycję gmina Sobienie-Jeziory zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem LGD Natura i Kultura.

— Projekt spełnia oczekiwania mieszkańców terenu wiejskiego, którzy zgłaszali potrzebę zagospodarowania zaniedbanego skweru w centrum Sobień-Jezior. Powstało rekreacyjne centrum miejscowości, w którym można spotykać się, posiedzieć, porozmawiać, spędzić chwile z dziećmi i znajomymi — mówił wójt Kamil Choim.

Trzecia nagroda trafiła do miasta Puck w woj. pomorskim za projekt „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich turystycznych i żeglarskich”, dzięki któremu oddano do użytku m.in. falochron, pomost i nowe nabrzeże. Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Dla miasta to ważna inwestycja, bo to właśnie w Pucku w 1920 r. odbyły się zaślubiny Polski z morzem przez gen. Hallera. Mnóstwo żeglarzy oddało swoje głosy w konkursie, ale i dla mieszkańców to bardzo istotna inwestycja, bo piękna marina 98 miejsc daje impuls rozwojowy, gospodarczy i społeczny - powstało miejsce spacerowe, rekreacyjne, wszyscy są zachwyceni” - zaznaczyła Hanna Pruchniewska, burmistrz miasta Puck.

W konkursie zostały także wyróżnione:

• gmina Górno w woj. świętokrzyskim za realizację podświetlonego napisu „Góry Świętokrzyskie” na zboczu Łysicy, nawiązującego stylistycznie do napisu „Hollywood” w Los Angeles. Wyróżnienie odebrał Przemysław Łysak, wójt Górna.

• miasto Koło w woj. wielkopolskim za realizację ciepłowni geotermalnej, i w przyszłości do wykorzystania jej w basenach geotermalnych i w ogrodnictwie. Wyróżnienie odebrał Krzysztof Witkowski, burmistrz Koła.

• gmina Sucha Beskidzka za projekt Multi-Centrum Kultury i Filmu, w którym mieści się m.in. ciesząca się zainteresowaniem biblioteka; średnio co 3 minuty wypożyczana jest tam książka. Wyróżnienie odebrali: Wojciech Gach, dyrektor Biblioteki Suskiej, oraz Grzegorz Wysmołek, dyrektor Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera.

Laureaci nagród i wyróżnień to jednostki samorządu terytorialnego, na których projekt zagłosowało najwięcej internautów w porównaniu z liczbą mieszkańców (dane GUS na 1 stycznia 2023 r.). Głosowanie konkursowe trwało od 5 do 19 lutego. W plebiscycie wzięło udział 40 tys. internautów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP