Jaki prezent na komunię świętą? Nie musi być trudno i nudno

Pierwsza komunia święta to wyjątkowa uroczystość dla dzieci i ich najbliższych. Uczestnictwo w ważnym sakramencie rodzi chęć upamiętnienia tego momentu w sposób szczególny. Dotyczy to zarówno samej uroczystości, jak i wyboru oryginalnego prezentu na komunię dla dziewczynki i chłopca. Mennica Polska podpowiada, jak się wyróżnić niebanalnym podarunkiem, który może być nie tylko pamiątką komunii świętej, lecz także inwestycją w przyszłość dziecka.

Top prezentów na komunię - jakie pamiątki na komunię są szczególnie popularne?

Komunia święta to szczególny czas w duchowym życiu dziecka. To także moment, kiedy wielu dorosłych staje przed dylematem, czym obdarować najmłodszych. Wtedy też pojawia się wysyp zapytań w internecie o oryginalne, nietypowe prezenty na komunię , ale też o to, czy wypada dawać dziecku pieniądze na komunię albo ile dać do koperty. Rozstrzał kwot od 200 do nawet kilku tysięcy złotych na prezent może przyprawić niejednego o szybsze bicie serca.

Rodzice, chrzestni, dziadkowie, a często i dalsza rodzina prześcigają się w pomysłach na mądre prezenty na komunię. Ostatecznie często wybierają podarunki praktyczne, np. rowery czy gadżety technologiczne takie jak tablety, laptopy czy smartfony. Wielu, zamiast pamiątki na komunię, decyduje się dać dziecku gotówkę, która zostanie przeznaczona na konkretny cel. Zachęca nas do tego w głównej mierze trudność w nadążeniu za potrzebami oraz oczekiwaniami najmłodszych, ale i własna wygoda.

Zakup oryginalnego prezentu komunijnego wymaga bowiem pomysłowości. Warto też wziąć pod uwagę podarunki, które mają potencjał zwiększania swojej wartości. Co może być taką pamiątką pierwszej komunii świętej?

Jak wybrać oryginalny prezent na komunię dla dziewczynki i chłopca?

Złota pamiątka na komunię w postaci biżuterii czy medalików to prezenty, które mają przypominać o głębokim znaczeniu ważnego sakramentu. O ile jednak takie podarunki są wykonane ze złota, to faktyczna zawartość kruszcu jest istotnie mniejsza niż w sztabkach i monetach inwestycyjnych, które łączą szlachetne kruszce z najwyższym kunsztem. Produkty kolekcjonerskie tego typu to mądre prezenty na komunię dla chłopca i dziewczynki. Będą uniwersalną, a zarazem oryginalną pamiątką na komunię.

Złota sztabka „Pamiątka I Komunii Świętej”, srebrne numizmaty „Jezus Chrystus” czy „Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”, oferowane przez Mennicę Polską to ciekawa alternatywa dla przewidywalnych podarunków, których - o czym często zapominamy - wartość maleje w czasie. Warto postawić zatem na takie prezenty na komunię, które z czasem mogą być warte więcej. Osoby, które dysponują mniejszym budżetem, mogą z kolei kupić prezent na komunię w postaci 0,5- lub 1-gramowej sztabki złota. Te z logotypem Mennicy Polskiej to bestsellery z uwagi na najwyższą jakość i zaufanie do marki, która może poszczycić się blisko 260-letnią tradycją.

Mądre prezenty na komunię - co warto wiedzieć o złocie?



Złote sztabki i monety czy srebrne numizmaty mają również walor edukacyjny przez pobudzenie dzieci do budowania dobrych nawyków. Taki prezent na komunię to dodatkowy wkład dorosłych w zabezpieczenie przyszłości finansowej najmłodszych, której podstawą jest nie tylko umiejętność oszczędzania, lecz także inwestowania. W tym kontekście wydatek na pamiątkę na komunię dla dziewczynki lub chłopca to lokata na lepsze jutro. Aby zaciekawić dziecko tematem inwestycji w kruszce, można np. policzyć z nim, ile wart jest jego prezent komunijny dziś, a następnie sprawdzić, ile może być wart po pewnym czasie. Dla przykładu tylko w ciągu ostatnich 10 lat kurs złota wzrósł o ponad 60 procent.

Źródło informacji: Mennica Polska