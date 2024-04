Giełda muzycznych krążków ponownie w Galerii Warmińskiej!

W sobotę, 20 kwietnia, w Galerii Warmińskiej odbędzie się Wielka Giełda Winyli, Płyt CD i Kaset Magnetofonowych. To wydarzenie nie tylko dla kolekcjonerów i pasjonatów czarnych krążków, ale także dla wszystkich, którzy chcą poznać historię legendarnych brzmień czy rozpocząć swoją przygodę z muzyką.

Giełda muzycznych krążków po raz kolejny zagości w przestrzeniach Galerii Warmińskiej. Swoje kolekcje zaprezentują tutaj wystawcy i kolekcjonerzy z całej Polski. W ofercie pojawi się ponad 20 tysięcy płyt winylowych i CD z różnymi gatunkami muzyki, największych polskich i zagranicznych artystów.

„Serdecznie zapraszamy do Galerii Warmińskiej przede wszystkim melomanów dobrych dźwięków, ale także tych, którzy chcą dopiero poznać magiczny świat muzycznych brzmień. To doskonała okazja, żeby posłuchać kultowej muzyki, jak i wzbogacić swoje kolekcje o unikatowe egzemplarze. To wydarzenie. już nie raz dostarczyło wrażeń odwiedzającym i tym razem ich także nie zabraknie” – zapowiada Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Giełda muzyczna to wyjątkowa okazja dla melomanów i kolekcjonerów płyt, bo pojawi się sporo nowych egzemplarzy, a także winyle w starszych poszukiwanych wydaniach. Tutaj każdy fan muzyki znajdzie coś dla siebie, ponieważ wystawcy udostępnią albumy reprezentujące większość muzycznych gatunków takich jak: klasyka, jazz, soul, funk, punk rock, metal we wszystkich jego odmianach, rock progresywny, alternatywny, blues, muzyka elektroniczna i filmowa, rock and roll, country, folk i wiele innych.

Gratką dla odwiedzających będzie m.in. stoisko z wydaniami jedynie z USA. Ponadto na stoisku będzie możliwość odsłuchu fragmentów płyt winylowych. Będzie dostępna również profesjonalna myjka płyt winylowych.

Wielka Giełda Winyli, Płyt CD i Kaset będzie dostępna 20 kwietnia na poziomie 0 w godz. 10-21.



GALERIA WARMIŃSKA