Festiwal Smaków Food Trucków powraca w majówkę do Olsztyna!

Przez całą majówkę Festiwal Smaków Food Trucków i mobilne restauracje z różnych regionów Polski prezentować będą smaki, które przeniosą Was w kulinarne podróże do Gruzji, Meksyku, Hiszpanii, Belgii i wielu innych zakątków świata. W menu pojawią się klasyczne dania kuchni gruzińskiej, takie jak chaczapuri, esencjonalne chinkali oraz placek lobiani i szaszłyki. Miłośnicy kuchni meksykańskiej będą mogli delektować się soczystymi tacos i aromatycznym burrito. Wielbiciele amerykańskiej kuchni znajdą na festiwalu tradycyjne streetfoodowe dania, takie jak soczyste burgery wołowe, zapiekanki i chrupiące frytki belgijskie. Nie zabraknie też czegoś na deser. Wśród słodkości królować będą hiszpańskie pączki churros, świeże owoce w czekoladzie i węgierskie kołacze. Zapowiada się nie lada uczta, dzięki której będzie można udać się w kulinarną podróż i to bez opuszczania festiwalowego terenu. Pełna lista food trucków prezentowana będzie na stronie wydarzenia: facebook.com/events/1615319275962043

Festiwal Smaków Food Trucków to nie tylko świetna okazja do skosztowania kuchni świata, ale i spędzenia miło czasu z rodziną i znajomymi. Osoby z zamiłowaniem do rywalizacji będą miały okazję wziąć udział w zawodach jedzenia na czas i zmierzyć się z festiwalowymi daniami. Gra terenowa to dodatkowa aktywność, w której do wygrania będą atrakcyjne gadżety oraz bony na dania z food trucków. Podczas trwania wydarzenia odbędą się także wybory na najsmaczniejszego food trucka. Głosy zbierane będą do specjalnej skrzyneczki, znajdującej się przy namiocie organizatora. Spośród wszystkich mobilnych restauracji wybrany i nagrodzony zostanie ten, który przypadnie do gustu największej liczbie uczestników. Na terenie festiwalu znajdzie się również strefa konsumpcyjna oraz strefa chill z leżaczkami, gdzie można będzie odpocząć i cieszyć się atmosferą wydarzenia.Śledźcie koniecznie wydarzenie na Facebooku: Pyszna Majówka z Food Truckami w Olsztynie . Tam na bieżąco pojawiać się będą informacje o tym, jakie food trucki zawitają do Olsztyna oraz pyszne konkursy.