Gwiazdy nad Wadi Rum

Wadi Rum, zwane również Doliną Księżyca, to obszar pustynny położony na południu Jordanii, około 60 kilometrów na wschód od portowego miasta Aqaba. Jest to obszar chroniony, stanowiący część rezerwatu przyrody Wadi Rum. W 2011 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. To największa pustynia Jordanii z najwyższym punktem Dżabal Umm ad Dami (1840 m n.p.m.). Ze szczytu można dostrzec terytoria Arabii Saudyjskiej i Morze Czerwone. Jest to jedno z tych miejsc, na widok których mówi się: wow, jaki nieziemski klimat!

Piękno krajobrazu Wadi Rum



Główną atrakcją Wadi Rum są majestatyczne czerwono-pomarańczowe skały, wznoszące się ku niebu i tworzące malownicze formacje skalne. Kolor ten jest konsekwencją występowania w skałach tlenku żelaza. Wśród formacji znajdują się olbrzymie monolity, łuki skalne i wąwozy, które sprawiają, że cała dolina przypomina kosmiczny krajobraz i ma wygląd niezamieszkałej planety. Wystające w górę monolity, takie jak "Jabal Umm Fruth," "Jabal Khazali" czy "Jabal Rum," imponują swoją wielkością i niemal nierealnymi kształtami. Każdy z tych skalnych gigantów opowiada swoją własną historię, rozbudzając wyobraźnię odwiedzających. O zachodzie słońca skały nabierają intensywnie czerwonego koloru, tworząc niezapomniane widowisko. Kosmiczną scenerię tej niezwykłej pustyni wykorzystało już wielu uznanych reżyserów w filmach, takich jak: "Prometeusz", "Marsjanin" czy "Lawrence z Arabii".

Kraina ta ma swój niepowtarzalny charakter i jest zupełnie inna niż pustynie, które widziałam w innych krajach. Zadziwiają tam intensywne kolory, które zmieniają swoje barwy w zależności od sytuacji na niebie. Liczne wąwozy i skały z piaskowca oraz granitu robią gigantyczne wrażenie, które zatrzymuje w miejscu na kilka godzin. Klimat na Wadi Rum jest niezwykły i specyficzny.

Pustynia jest labiryntem malowniczych wąwozów, którymi można się przemieszać, odkrywając zakamarki tej niezwykłej krainy. Wąwóz Khazali to moim zdaniem jedno z najbardziej fascynujących miejsc, gdzie ściany skalne ukrywają w sobie prehistoryczne rysunki i napisy pozostawione przez starożytne kultury. To prawdziwa podróż w czasie, gdzie ślady przeszłości łączą się z niezwykłym krajobrazem.

Magiczne zachody słońca



Jednym z najpiękniejszych widoków, jakie oferuje Wadi Rum, jest spektakl zachodu słońca. Gdy ostatnie promienie słońca odbijają się od czerwonych skał, dolina wypełnia się intensywnymi odcieniami pomarańczy, różu i odcieni czerwieni, co tworzy wręcz niezwykłą scenerię. Nocą Wadi Rum nie traci swojego uroku. Jasne, gwiezdne niebo rozpościerające się nad pustynią stanowi widowisko, które zapiera dech w piersiach. To magiczny moment, który przyciąga fotografów z całego świata, pragnących uchwycić tę niepowtarzalną chwilę. Dla wielu podróżników nocleg w tradycyjnym namiocie beduińskim jest szansą na doświadczenie ciszy i spokoju, a jednocześnie bliskości przyrody w swojej najczystszej i niepowtarzalnej formie. Podczas wizyty w dolinie, można zanurzyć się w tradycyjnym życiu beduińskim, spróbować pysznej, ziołowej herbaty i posłuchać opowieści lokalnych mieszkańców.

Jednym z najlepszych sposobów na odkrywanie uroków Wadi Rum jest udział w wycieczkach jeepem prowadzonych przez doświadczonych przewodników beduińskich. Poza tym turyści mogą również wybrać się na pieszą wędrówkę, eksplorując zakamarki doliny i podziwiając niezwykłe formacje skalne z bliska.

Podróż do Wadi Rum pozostawia nie tylko piękne widoki, ale także wrażenia głęboko zakorzenione w historii i kulturze Jordanii. Ta niezwykle piękna dolina jest nieodłączną częścią podróży przez ten fascynujący kraj na Bliskim Wschodzie. To nie tylko kolejne miejsce na mapie do zwiedzenia, ale prawdziwe arcydzieło natury, które wciąż zachwyca i inspiruje. Dla tych, którzy pragną doświadczyć autentycznej magii pustyni, Wadi Rum jest niezrównanym celem podróży. To miejsce, gdzie czas zdaje się zatrzymać, a każdy moment staje się niezapomnianym wspomnieniem na całe życie.

Dla mnie Wadi Rum to oaza spokoju i urody, którą trudno opisać słowami. To tajemnicze miejsce, które wpływa na zmysły i duszę podróżnika. Dla tych, którzy pragną doświadczyć autentycznego piękna Bliskiego Wschodu, może to być podróż do innego świata, gdzie każdy moment nabiera głębokiego znaczenia.



Tekst: Anna Molęda-Kompolt