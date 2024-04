Przyszłość nadchodzi, wpadnij i Ty! Najlepszą imprezę studencką w Polsce napędza T-Mobile

Myślisz, że wiesz, co to dobra impreza? Udowodnimy, że ta najlepsza jest jeszcze przed Tobą! Tam, gdzie świetna zabawa, wyjątkowa muzyka i prawdziwe emocje jest też T-Mobile, po to by wspólnie budować najlepsze doświadczenia.Jako sponsor główny zapraszamy na Kortowiadę, największy festiwal studencki w Polsce, który startuje już 22 maja. To będą 4 dni pełne rewelacyjnych koncertów i dodatkowych atrakcji również w naszej magentowej strefie. Zobacz, jak przyszłość dzieje się bardziej!

Festiwal najlepszych emocji nadchodzi!

FUTURE IS COMING – pod takim hasłem odbywają się tegoroczne juwenalia w Olsztynie. I jest to przyszłość, w której każdy chce się znaleźć natychmiast: pełna dobrej muzyki, pięknych chwil oraz… świetnej technologii! Nasza wizja przyszłości jest barwna, optymistyczna i pełna wspólnej zabawy. Jako marka, która zawsze chce być tam, gdzie pojawiają się najlepsze emocje, nie wahaliśmy się ani chwili i dołączyliśmy do Kortowiady, jako główny sponsor wydarzenia. W końcu nasze innowacje tworzymy, by generować gigabajty pozytywnych wrażeń, dostępnych dla każdego i bez limitów – a tych na największym studenckim festiwalu na pewno nie zabraknie! Imprezę napędzać będziemy 5G Bardziej (i nie tylko), by każdy mógł utrwalać wspomnienia i dzielić się festiwalową, dobrą energią z najbliższymi. W końcu „Connectingyourworld” to nasza misja, więc niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, zawsze łączymy ludzi z całym ich światem!

Przyszłość, którą pokochasz

A co czeka na nas podczas Kortowiady? Oczywiście największe gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie imprezy wystąpią m.in. Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, Artur Rojek, Kizo, PRO8L3M czy Wilki.

Line-up już teraz wygląda imponująco, a to jeszcze nie koniec niespodzianek. Kolejne elektryzujące nazwiska już niebawem!

Na uczestników czekać będą także dodatkowe atrakcje, które urozmaicą każdy z czterech dni juwenaliów: od parady wydziałów, poprzez kino plenerowe, aż po silent party, na którym co roku bawi się kilka tysięcy osób każdego dnia! A to wciąż nie koniec atrakcji! Kolejne rozkręcą odwiedzających w strefie T-Mobile! Co zatem przygotowaliśmy? Sekret zdradzimy już wkrótce.

Tegoroczna Kortowiada to już 63. edycja juwenaliów olsztyńskich, które zawsze przyciągają tłumy osób oczekujących świetnej atmosfery i niezapomnianej zabawy. Dlatego już dziś kup karnet na wydarzenie, klikając tutaj lub tutaj , i dołącz do nas w dniach 22-25 maja 2024.

Więcej informacji o imprezie organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów i Samorząd Studencki UWM znajdziesz na jej stronie . Do zobaczenia na Kortowskiej Plaży!