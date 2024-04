Papież prosi Polaków, by pielęgnowali wewnętrzną wolność ducha

"Pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha" - powiedział Polakom papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Zaapelował o to, by umieć "rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej".

Zwracając się do Polaków obecnych na placu Świętego Piotra papież podkreślił: "Bóg obdarował Wasz naród bogatą historią i kulturą, wielkimi Świętymi oraz piękną ziemią ojczystą".

"Dziękując za te dary, pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha, która potrafi z umiarkowaniem korzystać z dóbr duchowych i materialnych, z kultury i sztuki, oraz rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej" - dodał Franciszek.

Tysiącom wiernych z całego świata mówił: "Myśl nas wszystkich skierowana jest w tym momencie do ludności na wojnie. Myślimy o Ziemi Świętej, o Palestynie, Izraelu, myślimy o Ukrainie, umęczonej Ukrainie".

"Pomyślmy o jeńcach wojennych; niech Bóg poruszy wolę, by wszyscy zostali uwolnieni. A kiedy mówię o więźniach, przychodzą mi na myśl ci, którzy są torturowani. Torturowanie więźniów to coś strasznego, nieludzkiego. Pomyślmy o tylu torturach, które ranią godność osoby" - wezwał papież.

W katechezie mówił o czwartej cnocie kardynalnej - umiarkowaniu.

Przypomniał, że Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że umiarkowanie „pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych”.

Franciszek podkreślił, że osoba umiarkowana potrafi zachować właściwą miarę, waży słowa, „nie pozwala, aby chwila wzburzenia zrujnowała relacje i przyjaźnie, które potem odbudowuje się z trudem”.

„W każdej sytuacji postępuje mądrze, bo osoby, które działają pod wpływem impulsu lub żywiołowo są ostatecznie niewiarygodne” - stwierdził.

Papież zauważył: “W świecie, w którym tylu ludzi szczyci się tym, że mówią to, co myślą, osoba umiarkowana woli myśleć to, co mówi”.

“Darem umiarkowanego jest równowaga, cecha tak cenna, co rzadka” - zaznaczył.

Zachęcił też: „Uczmy się pielęgnować cnotę umiarkowania, by móc kontrolować nasze słowa i czyny, by unikać niepotrzebnych konfliktów i krzewić pokój w naszym społeczeństwie”.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ ap/