W Łęgajnach strażacy gasili autocysternę samochodową z paliwem

Głównym celem ćwiczeń było przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożarów autocystern samochodowych z zawartością paliw ciekłych (olej napędowy) oraz doskonalenia współpracy strażaków z PSP i OSP.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na parkingu dla autocystern doszło do pożaru jednej z cystern, w której znajdował się olej napędowy.

Do inicjacji ognia doszło w momencie przeskoku iskry z instalacji elektrycznej podczas opróżniania zbiornika. W wyniku zaistniałej sytuacji dochodzi, w krótkiej chwili do objęcia cysterny przez płomienie. Pracownicy znajdujący się na miejscu podejmują próbę ugaszenia pożaru przy pomocy działka wodno-pianowego usytuowanego nieopodal miejsca, w którym doszło do powstania pożaru.

Mimo użycia działka, pożar w dalszym ciągu się rozwija. Zarządzona została ewakuacja pracowników.

Ostatnim elementem było zapoznanie się z obiektem, usytuowaniem hydrantów, procedurami wewnętrznymi zakładu na wypadek powstania zagrożenia oraz ze specyfiką procesów technologicznych realizowanych podczas rozładunku oraz magazynowania materiałów ropopochodnych.



Opracowanie: st. kpt. Adam Rybicki