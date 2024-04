Nauczyciel z Olsztyna na Międzynarodowym Festiwalu Science on Stage

Praca uczniów SP 6 w Olsztynie pod opieką nauczyciela fizyki Ryszarda Pieluchowskiego polegała na wykonaniu mobilnego modelu Układu Słonecznego z robotami Photon i SkryBot, odwzorowanego w skali zapewniającej rozlokowanie wszystkich planet na niewielkiej przestrzeni, np. sali gimnastycznej.

Realizacja zadania wiązała się z szeregiem wyzwań. Polegały m.in. na odpowiednim skonfigurowaniu robotów, wydruk planet w drukarce 3D czy zmobilizowanie uczniów do poświęcenia swego wolnego czasu na rzecz projektu. Jednak udało się przezwyciężyć przeszkody. - Cały czas pracujemy nad udoskonaleniem projektu – mówił fizyk. - Zmieniamy scenariusz, poprawiamy oprogramowanie dla torów ruchu robotów, doskonalimy elementy pokazu. Prezentujemy też nasz projekt w różnych placówkach edukacyjnych.

Olsztyński projekt wielokrotnie został doceniony w ogólnopolskich konkursach. Przedstawiciele szkoły zdobyli m.in. Złoty Grant wydawnictwa Nowa Era czy główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie "Nauki Przyrodnicze na Scenie" w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w kategorii „Astronomia i eksploracja kosmosu w edukacji STEAM". Latem Ryszard Pieluchowski uda się, wraz z polską delegacją, do Turku w Finlandii, by zaprezentować mobilny model podczas Międzynarodowego Festiwalu Science on Stage. – To kolejne wielkie wyzwanie, ale również ogromne wyróżnienie naszego projektu – nie ukrywa Ryszard Pieluchowski.

13. festiwal European Science on Stage odbędzie się w dniach 12-15 sierpnia. 450 nauczycieli szkół podstawowych i średnich z całej Europy podzieli się swoimi najbardziej kreatywnymi pomysłami STEM na stoiskach, warsztatach i w naukowych sesjach. Uczestnicy zostali wybrani w drodze krajowych eliminacji w ponad 30 krajach.