Najwyższy budynek w Polsce osiągnął już 174 metry

Wieżowiec biurowy firmy Ghelamco, który powstaje w biznesowym centrum Warszawy, osiągnął już swoją docelową wysokość 174 metrów. The Bridge to obecnie najbardziej zaawansowana technologicznie inwestycja biurowa realizowana w stolicy i najwyższy wśród nowopowstających budynków w Polsce.

The Bridge to nowoczesna inwestycja biurowa firmy Ghelamco, która powstaje u zbiegu ulic Grzybowska i Towarowa w biznesowym centrum Warszawy. Po ukończeniu ostatniej kondygnacji technicznej, wieżowiec osiągnął swoją docelową wysokość 174 metrów. Obecnie prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz biurowca, a także montaż elewacji.



-To wyjątkowy i ambitny projekt również z konstrukcyjnego punktu widzenia, gdyż każde piętro jest niepowtarzalne – nie ma dwóch identycznych! To za sprawą bryły budynku, która jest niezwykle rozrzeźbiona i z każdej strony wygląda inaczej dzięki licznym przełamaniom. Pod względem architektury The Bridge zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych wieżowców Warszawy i jestem przekonany, że stanie się wartościowym i rozpoznawalnym elementem jej krajobrazu

-powiedział Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland

Warszawska inwestycja na Woli to najbardziej zaawansowany technologicznie projekt biurowy powstający w stolicy. The Bridge oferuje łącznie 47 000 metrów kwadratowych powierzchni do pracy na 40. piętrach. W tym momencie to najwyższy wśród nowopowstających budynków w Polsce.

Wieżowiec w biznesowym centrum Warszawy posiadał będzie szklaną elewację z charakterystycznymi żyletkami, które na różnych wysokościach i z różnych stron są mniej lub bardziej widoczne. Montaż elewacji jest obecnie na poziomie 18 kondygnacji. Przyszli najemcy biurowca będą mieli do dyspozycji przestronne i wysokie lobby (w najwyższym punkcie mierzące 18 m!), które spina ze sobą dwa światy – ultranowoczesny wieżowiec z zabytkowym gmachem Bellony.



The Bridge naszpikowany będzie najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i sprzyjającymi środowisku. Oprócz certyfikatów SmartScore i WiredScore na najwyższym poziomie Platinium, wieżowiec będzie certyfikowany również w systemach WELL, BREEAM, Green Building Standard i Obiekt bez barier. Budynek wysokościowy będzie neutralny energetycznie i zasilany w 100% czystą energią pochodzącą m.in. z farm fotowoltaicznych. Na 40. piętrze wieżowca dostępny będzie podniebny taras, z którego korzystać będą mogli jedynie najemcy. W części podziemnej zaplanowano parking samochodowy z punktami do ładowania samochodów elektrycznych. Dla miłośników jednośladów zaprojektowano ponad 160 miejsc rowerowych



Generalny wykonawca inwestycji prowadzi roboty także w dawnym budynku Bellony, który stanowił będzie część kompleksu firmy Ghelamco. Wyeksponowany i poddany pieczołowitej renowacji zostanie zabytkowy hol z kolumnadą i reprezentacyjną klatką schodową. Budynek oferował będzie nowoczesną przestrzeń biurową na piętrach, a na parterze lokale o przeznaczeniu usługowym z miejscem na restaurację czy kawiarnię.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia UNStudio z Holandii we współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury PROJEKT. Całość ma być gotowa w pierwszym kwartale 2025 roku.