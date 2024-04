Polacy podzieleni w kwestii pigułki 'dzień po'

Wielu Polaków zgadza się z prezydentem co do konieczności uzyskania zgody rodziców przez osoby w wieku 15-18 lat. Według najnowszego sondażu, aż 52,2% respondentów podziela ten pogląd.

Opinia Polaków w kwestii dostępu do pigułki "dzień po" jest mocno podzielona. Wielu zgadza się z prezydentem co do konieczności uzyskania zgody rodziców przez osoby w wieku 15-18 lat. Według najnowszego sondażu, 52,2% respondentów podziela ten pogląd. Prezydencka decyzja o zawetowaniu nowelizacji ustawy, która miała umożliwić zakup pigułki "dzień po" bez recepty, spotkała się z poparciem części społeczeństwa.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, osoby mające ukończone 15 lat mogłyby bez recepty nabyć antykoncepcję awaryjną. Argumentacja opierająca się na możliwości współżycia osób powyżej 15. roku życia ma tu zasadność. Jednakże, istnieje pewne zaniepokojenie co do potencjalnych skutków takiej decyzji, stąd też poparcie dla kontroli rodzicielskiej w tym zakresie.

Warto zauważyć, że stanowisko prezydenta cieszy się największym poparciem wśród mieszkańców wsi, małych miejscowości oraz osób starszych niż 70 lat. Dodatkowo, grupa ta obejmuje również osoby deklarujące się jako wierzące i praktykujące. Natomiast osoby będące rodzicami jedynaków wykazują się największą liberalnością w tej kwestii.

W odpowiedzi na prezydenckie weto, rząd zdecydował się na wydanie rozporządzenia umożliwiającego farmaceutom i położnym wystawianie recept na pigułki "dzień po". Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 maja 2024 roku. Zgodnie z nimi, farmaceuci przeprowadzą wywiad z pacjentką przed wystawieniem recepty, informując ją m.in. o ewentualnych skutkach ubocznych.



źródło: wp.pl