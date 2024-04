Majątek Messiego szacowany jest na 650 milionów dolarów. Piłkarz jednak nie obnosi się ze swoim bogactwem

Messi nie obnosi się ze swoim bogactwem, jednak prowadzi luksusowe życie. Zarabia ogromne pieniądze na oczach milionów, ale wydaje je dyskretnie...

Lionel Messi pochodzi z Rosario, gdzie już w wieku pięciu lat rozpoczął grę w lokalnym zespole Grandoli, prowadzonym przez swojego ojca Jorge'a. W 1995 roku dołączył do Newell's Old Boys, a w wieku 11 lat zdiagnozowano u niego karłowatość przysadkową. Messi od najmłodszych lat wykazywał ogromny talent do gry w piłkę, co zwróciło uwagę River Plate. Jego ojciec skontaktował się wówczas ze skautami Barcelony, którzy po obserwacji kilkulatka zgodzili się pokryć koszty jego leczenia. Charles Rexach, ówczesny dyrektor sportowy Barcelony, nawet nie miał przy sobie kartki, gdy zaproponował Messiemu kontrakt na serwetce. W ten sposób rozpoczęła się przygoda jednego z najlepszych piłkarzy na świecie z Barceloną.

Leo Messi zdobył osiem Złotych Piłek, tytuł najlepszego piłkarza 25-lecia 1994-2019 według "Four Four Two", oraz tytuł najlepszego rozgrywającego dekady 2011-2020 według IFFHS. Czterokrotnie został laureatem Europejskiego Złotego Buta, podobnie jak Piłkarz Roku FIFA, a dwukrotnie Piłkarz Roku UEFA.

Lionel Messi zajmuje drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających sportowców według magazynu "Forbes", zgarniając 130 milionów dolarów między majem 2022 a majem 2023 roku. W minionym roku, jako nowy gracz Interu Miami, zarobił imponujące 65 milionów dolarów. Według danych AP News, jego roczne wynagrodzenie w Interze Miami to 20 446 667 dolarów, co oznacza tygodniową pensję w wysokości 393 tysięcy dolarów, czyli około 56 tysięcy dolarów dziennie. Te liczby nie obejmują dodatkowych źródeł dochodu, takich jak premie za podpisanie kontraktu czy umowy sponsorskie. Według "Sportico", Messi może zarobić nawet 150 milionów dolarów w ciągu 2,5 roku w USA, podczas gdy inne media wspominają nawet o 200 milionach dolarów. Według "Daily Mail", majątek Lionela Messiego wynosi 650 milionów dolarów.

Lionel Messi posiada różnorodne nieruchomości na całym świecie. Gwiazdor Interu Miami ma posiadłości m.in. w Barcelonie, Miami, na Ibizie oraz w rodzinnym Rosario w Argentynie. W 2009 roku zakupił dom w ekskluzywnej dzielnicy Castelldefels w Hiszpanii za 2 miliony dolarów, którego wartość obecnie szacuje się na 7 milionów dolarów. Na terenie tej posiadłości znajdują się liczne udogodnienia, takie jak siłownia, SPA, teatr, basen i boisko do piłki nożnej.

W 2017 roku Lionel Messi rozpoczął swoją przygodę z branżą hotelarską, kupując czterogwiazdkowy hotel w Sitges w Katalonii. Od tego czasu kontynuował inwestowanie w rosnącą sieć hoteli pod nazwą MiM Hotels by Majestic Hotel Group, obejmującą zarówno butikowe nieruchomości w Hiszpanii, jak i większe ośrodki, takie jak ten w Andorze otwarty w 2023 roku.

W 2019 roku Messi nabył mieszkanie nad oceanem w Sunny Isles Beach w Miami za 5 milionów dolarów w Porsche Design Tower, a dwa lata później kupił kolejną nieruchomość na dziewiątym piętrze Regalii. Apartament ten posiada cztery sypialnie, 4,5 łazienki oraz wiele luksusowych udogodnień.

Lionel Messi, podobnie jak wielu innych sportowców, posiada kolekcję luksusowych zegarków, w tym m.in. Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, Hublot Bat Bang Tourbillon, Rolex Submariner Date 116659 SABR, Jacob & Co. Grand Complication Epic SF24 Tourbillon, Patek Philippe Perpetual Calendar 5270P oraz modele Patek Philippe Nautilus. Messi jest również właścicielem restauracji, a w swoich mediach społecznościowych zazwyczaj pokazuje swoje zamiłowanie do piłki i czas spędzony z rodziną.

Po przeprowadzce do USA Messi przyczynił się do wzrostu wartości nieruchomości w okolicy. Współczesne rozmowy z sąsiadami 36-latka sugerują, że ceny ich nieruchomości wzrosły nawet o 25 milionów dolarów. Messi stał się nie tylko ważnym graczem dla Interu Miami, ale także generatora znacznych zysków i wzrostu popularności klubu. Jego obecność przyciąga liczne gwiazdy na mecze, co przekłada się na większe przychody klubu z biletów i sprzedaży koszulek.

Mimo bogactwa Messi nie afiszuje się z nim publicznie, a na jego mediach społecznościowych skupia się na rodzinie i futbolu.

źródło: przegladsportowy.onet.pl