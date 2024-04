Robert Szewczyk o wsparciu dla rodzin. Kandydat na prezydenta Olsztyna przedstawił propozycję

Dla większości kandydatów kampania już się zakończyła. W grze pozostało tylko dwóch, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów, która wyłoni prezydenta Olsztyna, który będzie pełnił swój urząd przez najbliższe pięć lat.

— Wprowadzimy darmowe przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To dla nas bardzo ważne. Jako Koalicja Obywatelska w minionej kadencji wprowadziliśmy darmowe przejazdy do uczniów szkół podstawowych w Olsztynie. Już wtedy zapowiadaliśmy, że zrobimy wszystko, żeby te darmowe przejazdy rozszerzyć na wszystkie dzieci i młodzież do 18 roku życia i takie rozwiązanie będę chciał wprowadzić jako prezydent miasta — podkreśla Robert Szewczyk.

— Darmowe przejazdy komunikacją miejską to nie tylko sposób na naprawę domowych budżetów, ale także nauka pozytywnych nawyków transportowych. Uczmy nasze dzieci korzystać z komunikacji miejskiej już w młodym wieku, bo to jedyne rozwiązanie na zmniejszenie korków i problemu parkowania w mieście — mówi radny Łukasz Łukaszewski.

Kandydat KO na prezydenta zauważa, że realny koszt wprowadzenia darmowych przejazdów na komunikację miejską na dzieci nie jest tak wysoki, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Miejscy przewoźnicy nie odczuli dużej różnicy pomiędzy darmowymi a płatnymi przejazdami dzieci chodzących do szkół podstawowych w Olsztynie. Rodzice mając możliwość tańszego przejazdu autobusem ze swoimi dziećmi częściej wybierają ten środek transportu sami kupując bilety.

Robert Szewczyk zapowiada także kontynuację tego, co KO wprowadziła pod koniec tej kadencji, czyli edukację kulturalną dzieci w olsztyńskich szkołach, w ramach której dzieci bezpłatnie będą mogły chodzić do teatru, filharmonii czy Miejskiego Ośrodka Kultury. — Dzieci będą mogły poznać to czym jest nasze miasto, naszą kulturę, tradycję i dokonania. To bardzo ważne w kontekście rozwoju młodych ludzi — dodaje kandydat KO.

— Uczniowie klas drugich szkół podstawowych ponownie będą mieli dostęp do bezpłatnych lekcji pływania, do których wykorzystamy nasze miejskie baseny. Te rozwiązanie zostało już wprowadzone, a ja zapewniam, że jako prezydent będę je kontynuował — zapowiada Szewczyk.

Robert Szewczyk zapowiedział także, że w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego będzie odbywać się więcej bezpłatnych wydarzeń, które zainteresują mieszkańców Olsztyna w każdym wieku, w tym również rodziny.

— Ważne jest dla mnie, aby dbać o wszystkich mieszkańców, dlatego stworzymy Centrum Zdrowia Seniora, czyli miejsce, w którym seniorki i seniorzy otrzymają kompleksową i dopasowaną do ich potrzeb opiekę zdrowotną — mówi kandydat KO na prezydenta Olsztyna.

Karol Grosz