Rolnicze abc - kwiecień 2024

W najnowszym numerze będą mogli przeczytać Państwo o:

Nowa kampania dopłat bezpośrednich ARiMR

W kampanii 2024 r. resort rolnictwa wprowadził kilka zmian, które mają na celu uproszczenie procesu składania wniosków o niektóre rodzaje płatności bezpośrednich oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych beneficjentów. Jakie zmiany wprowadzono? Jak złożyć wniosek? – str. 3

Czas przygotować się na słodyszka rzepakowego

Słodyszek rzepakowy zazwyczaj pojawia się wiosną i latem. Żerujące w kwiatostanach larwy tego chrząszcza mogą zniszczyć kwiaty i pąki, co może zmniejszyć plon. Podpowiadamy Państwu, jak i kiedy rozpocząć zwalczanie szkodnika – str. 6



Wiosenna stymulacja rzepaku

To proces związany z przygotowaniem roślin do wzrostu i rozwoju w okresie wiosennym w celu zapewnienia jak najwyższych plonów. Jest to ważny krok w uprawie rzepaku, zwłaszcza po okresie zimowania. Jak wesprzeć rzepak w regeneracji i odpowiednio przygotować do kwitnienia? – str. 9

Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków

Rozmawiamy z mecenasem Robertem Czarnowiczem z Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris o protestach rolników, zachowaniu policji, pomocy prawnej dla zatrzymanych, ale także apelu do władz krajów Unii Europejskiej o uchylenie Zielonego Ładu – str. 17

Ziemniak czy kartofel – który zdrowszy?

Czy ziemniaki są tak kontrowersyjne, jak mogłoby się wydawać? Powinniśmy je ograniczać w swojej diecie czy po prostu zwrócić uwagę na sposób ich przygotowania? W najnowszym numerze rozwiewamy wątpliwości i przedstawiamy korzyści wynikające ze spożycia ziemniaków, o których zwykle mówi się niewiele – str. 20

Na zdrowie PAŃ!

Niektóre problemy zdrowotne dotykają częściej i dotkliwiej kobiety. Co więcej, wiele schorzeń w ich przypadku pozostaje niezdiagnozowanych, a większość badań nad lekami, nie wiedzieć czemu, nie obejmuje pań – str. 29



Nie musisz rezygnować ze słodkości

Desery, ciasta i torty, które wyjdą nam na zdrowie? To możliwe, a przepisy na nie tworzy Weronika Bielaszewska, która na Instagramie prowadzi konto weronika/_health/_fit/_life oraz jest autorką bloga Health-fit-life.pl

Oprócz tego w tym wydaniu „Rolniczego ABC” będą mogli dowiedzieć się Państwo więcej o oryginalnej formie przedstawienia historii Gietrzwałdu, o konsekwencjach prawnych, jakie poniesie kierowca prowadzący auto pod wpływem alkoholu, a także o tym, co dręczy alergików wiosną, i wiele, wiele więcej!