Miejskie inwestycje - Łynostrada

Niezaprzeczalny efekt współpracy mieszkańców i władz miasta. Fragment trasy, który zwyciężył w głosowaniu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego został rozbudowany do niemal dziewięciokilometrowego szlaku.

Trasę można podzielić na trzy główne odcinki. Od ul. Kalinowskiego do al. Obrońców Tobruku to część doliny rzeki Łyny, między al. Obrońców Tobruku a zapleczem Koszarów Dragonów - fragment miejski, a dalej - aż do elektrowni wodnej na Wadągu część leśna. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny klimat.