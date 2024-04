Węgry – miejsce filmowych produkcji

Historia filmu na Węgrzech rozpoczęła się już w XX wieku, kiedy to kraj ten zaczął wykształcać swoją markę w świecie kinematografii. Twórcy filmowi, utalentowani i pełni pasji, przyczynili się do rozwoju przemysłu filmowego, zyskując uznanie w kraju, jak i za granicą. Ich dzieła uznawane są dziś za klasykę, a Węgry mogą dumnie prezentować swoje dziedzictwo filmowe, promując aktywnie turystykę filmową. Współczesna scena filmowa kwitnie, a Budapeszt, drugie co do popularności miejsce kręcenia filmów w Europie, zaraz po Londynie, staje się prawdziwym rajem dla miłośników sztuki filmowej.