Kolejna wokalistka w line-upie Kortowiady – Rosalie. zagra na Plaży Kortowskiej!

Za nieco ponad miesiąc studenci UWM znowu będą obchodzić swoje święto – 63. edycję Olsztyńskich Juwenaliów zaplanowano na 22-25 maja! To wtedy całe miasteczko studenckie znowu będzie gościć tysiące uczestników wyjątkowej Kortowiady. Organizatorzy ujawnili już 13 artystów, którzy uświetnią tę imprezę koncertami na Scenie Głównej. W ciągu ostatnich tygodni line-up uzupełnił Artur Rojek, bracia Kacperczyk czy Zeamsone. Pora na odkrycie kolejnej karty!

Rosalie. po raz pierwszy wystąpi na Kortowiadzie!

Rosalie. to artystka, kompozytorka oraz autorka tekstów i producentka, tworząca w nurcie r’n’b. Ma na koncie kilka albumów, w tym debiutancki „Enuff” z 2016 roku oraz „IDeal” z 2020 roku, który wyróżniono Fryderykiem w kategorii Najlepszy Album Roku Soul, R’n’b, Gospel. Od tego momentu intensywnie koncertowała realizując swoją trasę koncertową. Ma na koncie kilka interesujących współprac, do których zaliczyć można chociażby tę z KRÓLEM czy z Tymkiem. W 2023 roku powstał jej najnowszy album, „Motherlode”. Pojawiła się na wielu dużych polskich scenach, czas na tę kortowiadową!

Rosalie. to zatem 14. artystka, której będzie można posłuchać na żywo na Plaży Kortowskiej. Pozostało jeszcze jedno muzyczne ogłoszenie, którego można spodziewać się jeszcze w kwietniu.

Znamy kolejne kortowiadowe wydarzenia

Jeszcze przed Kortowiadą organizatorzy zapraszają do muzycznej rywalizacji – już najbliższy czwartek ruszają przesłuchania do Ajdola! Zaplanowano je na 3 terminy, 11, 18 oraz 25 kwietnia w Carpenter Irish Pub na Starym Mieście. Udział w konkursie może wziąć każdy pełnoletni wokalista, który zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Sam formularz, a także regulamin i szczegółowe informacje opublikowano na www.kortowiada.pl w zakładce wydarzenia. Ponadto organizatorzy zdradzili już, którego dnia i gdzie odbędzie się tradycyjny Bój Wydziałów – reprezentanci zmierzą się ze sobą w kortowiadowy czwartek w nowej lokalizacji, czyli na Boisku przy starej pętli. Pojawiło się również kolejne zupełnie nowe wydarzenie, czyli Wielkie Kortowskie Wesele, które zaplanowano na wtorek, 21 maja, czyli w przeddzień Kortowiady.

Karnety z III puli są nadal dostępne

Na stronie internetowej Na stronie internetowej www.bilety.kortowiada.pl nadal można nabyć karnety umożliwiające uczestnictwo w koncertach. Jeszcze są to karnety z III puli, jednak warto pamiętać, że są dostępne do wyczerpania puli, najpóźniej do 2 maja. Od 3 maja natomiast w sprzedaży będzie IV pula biletów, obejmująca zarówno karnety, jak i bilety jednodniowe.

