Czy to koniec sklepów CCC?

Jedna z najbardziej popularnych sieci obuwniczych w Polsce, Grupa CCC, znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Zgodnie z najnowszymi raportami rocznymi, strata netto jednostki dominującej w okresie luty 2023 - styczeń 2024 wyniosła aż 56,1 miliona złotych, w porównaniu do 417,6 miliona złotych straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. To już kolejny rok z rzędu, gdy firma zanotowała ogromne straty.

Trudności, z jakimi boryka się CCC, są tematem dyskusji od dłuższego czasu. W zeszłym roku prezes Dariusz Miłek podjął nawet decyzję o sprzedaży swojego samolotu, chociaż zaznaczył, że nie jest to bezpośrednio związane z sytuacją firmy. Wartość sprzedaży maszyny wyniosła 200 milionów złotych, a choć wiele osób widziało w tym związki z problemami CCC, sam Miłek stanowczo temu zaprzeczył. Twierdził, że samolot rzadko był używany, a jego utrzymanie jest kosztowne, co w połączeniu z jego zmieniającymi się priorytetami życiowymi, skłoniło go do tego kroku.

Mimo tych trudności, firma zanotowała pewien poprawny początek roku. W czwartym kwartale 2023 roku odnotowano rekordowy przychód w pojedynczym kwartale, osiągając poziom 2,5 miliarda złotych. Dariusz Miłek wyraził nadzieję na stopniową odbudowę siły nabywczej konsumentów, zwłaszcza w kontekście spowolnienia inflacji i rosnących wydatków gospodarstw domowych. Planuje wykorzystać tę korzystną sytuację, aby poprawić wyniki operacyjne w każdym z szyldów firmy.

Mimo to, pytanie pozostaje otwarte: co dalej z Grupą CCC? Sieć zatrudniająca wielu pracowników i oferująca buty w przystępnych cenach jest ważnym graczem na rynku obuwniczym w Polsce. Czy uda się jej wyjść na prostą i odwrócić tendencję strat? Odpowiedź na to pytanie będzie kluczowa dla przyszłości firmy oraz dla konsumentów, którzy od lat korzystają z oferty CCC.



