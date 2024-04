Port Gdańsk w europejskiej portowej czołówce!

Polski port w Gdańsku odnotował znaczący wzrost swojej roli i prestiżu na arenie europejskiej i światowej, co znajduje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście liczby przeładowanych ton. Niegdyś niewielki, dzisiaj należy do elitarnej dziesiątki najważniejszych portów w Europie, co potwierdzają dane z 2023 roku. W 2008 roku przeładowano zaledwie 17,8 mln ton, jednak od tego czasu port zanotował imponujący rozwój. Już w 2013 roku po raz pierwszy przekroczono granicę 30 mln ton, a w 2017 roku osiągnięto 40 mln ton. Nawet w trudnym czasie pandemii w 2020 roku, mimo niższego niż zwykle wskaźnika przeładunku (48 mln ton), Port Gdańsk zdołał utrzymać się w pierwszej dwudziestce najbardziej wydajnych portów w Europie.

Od tego momentu port kontynuował dynamiczny wzrost. W 2021 roku zajmował już 17. miejsce z przeładunkiem na poziomie 53,2 mln ton, a w 2022 roku osiągnął wynik 68,2 mln ton, co dało mu 13. pozycję w Europie. Jednakże prawdziwie historycznym momentem był rok poprzedzający, kiedy to Port Gdańsk zanotował rekordowy przeładunek na poziomie 81 mln ton, co uplasowało go na dziewiątym miejscu w Europie, wyprzedzając między innymi takie porty jak Amsterdam, Walencja czy Marsylia.

Ekspert ds. europejskich, Jakub Jakóbowski w rozmowie z next zwraca uwagę na potencjał, jaki tkwi w połączeniu portów Gdańska i Gdyni, które jako zespół portowy mogłyby rywalizować z największymi portami w Europie, zajmując nawet czwartą pozycję w Unii Europejskiej. Z obecnym poziomem przeładunku wynoszącym 110 mln ton istniałaby realna szansa na wyprzedzenie gigantów, takich jak Hamburg, i zdobycie miejsca na podium unijnych portów.

Warto zauważyć, że Port Gdańsk jest drugim co do wielkości portem na Morzu Bałtyckim, ustępując jedynie Ust-Łudze, która w ostatnich latach również odnotowuje spadek przeładunku. Mimo że liderem rankingu w Europie pozostaje Rotterdam, należy zauważyć, że także inne duże porty notują spadki. Przez to sukces Portu Gdańskiego nabiera jeszcze większego znaczenia, stanowiąc ważny punkt na mapie europejskich portów.



źródło: next.gazeta.pl