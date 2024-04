Robert Szewczyk wchodzi do drugiej tury: To dla mnie wielkie zobowiązanie

— Chciałbym serdecznie podziękować Olsztyniankom i Olsztyniakom, którzy poszli i zagłosowali. Zarówno tym, którzy zagłosowali na mnie i radnych Koalicji Obywatelskiej, jak i tym, którzy wybrali innych kandydatów. To wielkie święto demokracji, w którym wszyscy może wziąć udział — mówi Robert Szewczyk podsumowując wynik pierwszej tury wyborów.

— Proszę wszystkich, którzy nie zdążyli wczoraj zagłosować o głos na mnie za dwa tygodnie. Chciałbym, żeby wszyscy w naszym mieście mogli zagłosować za pewną przyszłością Olsztyna — mówi kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Robert Szewczyk podziękował również pracownikom komisji wyborczych, którzy bardzo szybko wykonali swoją pracę, jak i wszystkim, którzy startowali w wyborach.

— Dziękuję zarówno osobom z mojej listy, jak i kontrkandydatom. Dziękuje za spotkania i rozmowy o Olsztynie. Wybory to święto samorządu i to dzięki nim Olsztyn może być silnym miastem dialogu, którego wszyscy chcemy — zapewnia Robert Szewczyk.

— Mam apel szczególnie do osób w moim wieku, czterdziestolatków: idźcie na drugą turę wyborów ze swoimi dziećmi. Pokażcie im czym jest samorząd i demokracja. Spotkamy się na drugiej turze wyborów razem, całymi rodzinami i pokażmy jak ważne jest branie odpowiedzialności za swoje miasto — mówi kandydat Koalicji Obywatelskiej.

W wyborach do rady miasta Olsztyna: KO uzyskała poparcie 21 348 głosów (34,21 proc.) zdobywając 12 mandatów, PiS uzyskało poparcie 12 892 głosy (20,66 proc.), zdobywając 8 mandatów a Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Małkowskiego poparło 6 318 wyborców (10,13 proc.) i zdobył 2 mandaty.

— Do nowej Rady Miasta weszło 12 radnych Koalicji Obywatelskiej. To oznacza jedną rzecz: mamy perspektywę stabilnej większości na pięć lat w Radzie Miasta w Olsztynie. Mamy rząd, który chce współpracować z samorządami, mamy samorząd województwa, który daje nam perspektywę stabilnej współpracy. To bardzo ważne, a my jesteśmy gwarancją tej stabilizacji i spokoju — zaznacza Robert Szewczyk.

Po jednym mandacie uzyskały: Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Możdżonka Lepszy Olsztyn - 6 053 głosy (9,7 proc), Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Grzymowicz - 4 539 głosów (7,27 proc.)Komitet Wyborczy Wspólny Olsztyn - 4 527 głosów (7,26 proc.)

Pozostałe komitety nie będą mieć radnych w radzie miasta. KWW Trzecia Droga Olsztyn uzyskała 3 517 głosów (5,64 proc.) i KKW Lewica 3 202 głosy (5,13 proc.)

Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 21 kwietnia

Karol Grosz