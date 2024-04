Gdzie zagłosować na prezydenta, radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich w Olsztynie?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia w godz. 7-21. Jeżeli ktoś będzie już w kolejce przed zaplanowaną godziną zamknięcia lokalu wyborczego, to zgodnie z obowiązującymi procedurami będzie miał prawo zagłosować nawet po 21. Wybieramy na następnych 5 lat członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tam, gdzie kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie uzyskają ponad 50 proc. ważnych głosów, 21 kwietnia przeprowadzona zostanie druga tura głosowania.

Warto zwrócić uwagę o zmianie w Olsztynie dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych. Komisja nr 28 przeniosła się z Niepublicznej Szkoły Absolwent do Szkoły Podstawowej Nr 15 (ul. Kętrzyńskiego 10), a komisja nr 56 z bibliotecznej filii nr 6 (tam zostanie tylko komisja nr 57) do Niepublicznej Szkoły Państwowej „Art. School” (ul. Dolna 16, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych).

Powstały też trzy nowe lokale wyborcze. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 88 będzie w V Liceum Ogólnokształcącym (ul. Krasickiego 2, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) – dotyczy wyborców z ulic Barcza nr 38, 50A - 50N. Komisja nr 89 będzie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej (ul. Bydgoska 33, budynek - bryła A) - ulice: Borowa, Bydgoska, Chełmińska, Jagiellońska /str. parzysta od nr 58 do końca i str. nieparzysta od nr 61 do końca/, Św. Franciszka z Asyżu, Turystyczna, Toruńska, Wadąska, Wiosenna /nr 2/, Wrzosowa. Komisja nr 104 powstała w Szpitalu Rehabilitacji Medycznej „Accessmedica” (ul. Bałtycka 89) – obwód zamknięty.

Numery i granice wszystkich obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Olsztynie podajemy pod tym LINKIEM.

Jeżeli wyborca nie ma pewności, gdzie powinien zagłosować, może zweryfikować właściwy lokal wyborczy za pomocą Centralnego Rejestru Wyborców na stronie gov.pl lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Wystarczy zalogować się do serwisu albo aplikacji za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej czy e-dowodu.

By wziąć udział w wyborach, należy udać się do lokalu wyborczego z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Musi być to dokument ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka czy prawo jazdy. Tożsamość potwierdzić można też za pomocą aplikacji mObywatel.

Oddanie głosu w wyborach samorządowych przysługuje pełnoletnim obywatelom Polski, którzy ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu wyborów oraz są wpisani do rejestru wyborców. Prawo do głosowania przysługuje także obywatelom Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nieposiadającym polskiego obywatelstwa – pod warunkiem ukończenia 18 lat i mieszkania na stałe na terenie danej gminy.

W lokalach wyborczych obywatele otrzymają karty do głosowania. Ich liczba zależy od miejsca zamieszkania. Osoby z miast na prawach powiatu – tak jak w Olsztynie - dostaną trzy karty (nie głosują bowiem na kandydatów do rady powiatu). Pozostali wyborcy otrzymają cztery karty wyborcze – z listami kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta oraz do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. W Warszawie oprócz list z kandydatami na prezydenta, do rady miejskiej i sejmiku wojewódzkiego, wyborcy będą wybierać też radnych dzielnicowych.

By oddać ważny głos, należy na każdej z otrzymanych kart postawić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Niepostawienie znaku "X" lub też postawienie znaku innego niż "X" będzie skutkować nieważnym głosem. Wszelkie znaki i przekreślenia traktowane będą jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

