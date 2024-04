Prezydent zapewnił o wsparciu dla rozwiązań poprawiających warunki służby policjantów

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” zapewnił o wsparciu dla wszelkich rozwiązań propaństwowych, które zmierzają do polepszenia warunków służby i bezpieczeństwa policjantów oraz służą obywatelom.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w piątek w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność", aby - jak informuje Kancelaria Prezydenta - wysłuchać głosu organizacji na temat najważniejszych problemów i wyzwań dotyczących tej służby mundurowej. Związkowcy po spotkaniu podali, że przedstawili program naprawczy policji.

"Prezydent zapewnił podczas spotkania o swoim wsparciu dla wszelkich rozwiązań propaństwowych, które zmierzać będą do polepszenia warunków służby policjantów i ich bezpieczeństwa oraz służą obywatelom" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Podano w nim, że Andrzej Duda podkreślił znaczenie policji jako ważnego elementu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Zwrócił także uwagę, że jakość pełnionej przez policję służby ma fundamentalne znaczenie dla obywateli, ponieważ w sposób zasadniczy wpływa na ich osobiste poczucie bezpieczeństwa.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że spotkanie było okazją do zapoznania się z założeniami Programu Naprawczego Policji, opracowanego przez krajową sekcję NSZZ "Solidarność". Program ma stanowić odpowiedź na problemy służby zidentyfikowane przez tę organizację. Zawiera m.in. propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, proponowanych dla polepszenia warunków służby w policji oraz jej efektywności. Przedstawiony dokument był również podstawą do rozmowy o problemach dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji w różnych częściach kraju.

"W trakcie spotkania skupiliśmy się na trzech aspektach" – powiedział PAP przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" Jacek Łukasik. Zaznaczył, że pierwszy aspekt to zmiana systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy, czyli powrót do emerytury po 15 latach służby.

"Druga rzecz to likwidacja lub zawieszenie kursów aspiranckich i podoficerskich, przez które są blokowani funkcjonariusze w awansach na stopnie w wyższych korpusach" – przekazał. Wyjaśnił, że bez kursu np. sierżant sztabowy nie może awansować na młodszego aspiranta, mimo że ma odpowiednią grupę i stanowisko służbowe.

W 2023 r. tylko 25 proc. funkcjonariuszy mających uprawnienia do awansu zostało skierowanych i ukończyło kursy. Na 13,5 tys. funkcjonariuszy spełniających wymogi na kursy skierowano ok. 3,5 tys.

"Poza tym system szkolenia policji jest niewydolny, bo zakłada się, żeby przyjąć w tym roku 10 tys. funkcjonariuszy, a szkoły i ośrodki szkolenia mogą wyszkolić w ciągu roku tylko 5 tys. osób" – dodał Łukasik.

Podkreślił, że na spotkaniu związkowcy zwrócili również uwagę, że takie rozwiązanie wymaga zmiany zapisów w ustawie o Policji. "Pan prezydent zadeklarował, że jeżeli jest to dla dobra funkcjonariuszy, to oczywiście poprze takie rozwiązania" – dodał.

"Ponadto zwróciliśmy też uwagę na tragiczną sytuację wśród pracowników policji, gdzie 70 proc. z nich zarabia już najniższa krajową, a mają dostęp do informacji poufnych, niejawnych, a nawet tajnych" – przekazał związkowiec. Zaznaczył, że są to osoby wysoko wyspecjalizowane, bo odpowiadają za sferę logistyczną policji, czyli wpierają jej funkcjonowanie, a są też łatwym kąskiem dla sektora prywatnego.

Zaznaczył, że związkowcy chcą stworzyć ustawę o pracownikach służb mundurowych MSWiA, żeby te osoby zostały niejako wyjęte do osobnego worka budżetu państwa, by zarobki były godne, w stosunku do zakresu obowiązków, bo są częścią systemu bezpieczeństwa państwa.

"Prezydent powiedział, że jeśli te nasze propozycje uzyskają akceptację ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz przejdą ścieżkę legislacyjną w parlamencie, to on jak najbardziej się pod tym podpisze. Wyznaczył też minister Paprocką do kontaktu z nami" – powiedział Łukasik.

Prezydentowi podczas spotkania towarzyszyli: minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka oraz zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Mirosław Wiklik.

Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" została zarejestrowana 7 lutego 2023 r. na mocy decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Kancelaria Prezydenta przypomina, że pluralizm związkowy w służbach mundurowych umożliwiła prezydencka inicjatywa ustawodawcza: na mocy ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej od 2019 roku rozszerzono prawa m.in. policjantów w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. (PAP)

Marta Stańczyk, Danuta Starzyńska-Rosiecka