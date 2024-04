Jeden z najnowocześniejszych teatrów muzycznych powstanie w Poznaniu

Wkrótce rozpocznie się budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, która będzie pierwszym w powojennej historii stolicy Wielkopolski teatrem wybudowanym od podstaw. Koszt budowy jednego z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie wyniesie ponad 390 mln zł.

Wyłoniony został generalny wykonawca nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, z którym miasto planuje podpisać umowę jeszcze w kwietniu.



Nowa siedziba teatru ma być pierwszym w powojennej historii stolicy Wielkopolski teatrem wybudowanym od podstaw. Cieszę się, że udało się wybrać wykonawcę prac, bo przybliża nas to do realizacji tego ważnego i wyczekiwanego przez mieszkańców miasta i powiatu przedsięwzięcia. Teatr będzie znajdował się w reprezentacyjnej części Poznania, w jego sercu, przy ul. Święty Marcin. Szacujemy, że będzie przyciągać do centrum ok. 300 tysięcy widzów rocznie

powiedział: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę poznańskiego Teatru Muzycznego nastąpił tuż przed świętami wielkanocnymi, w piątek 29 marca br. Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Adamietz, która zrealizuje zadania za kwotę ponad 390 mln zł brutto. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w ciągu najbliższych tygodni. Po tym firma przejmie plac budowy i rozpocznie realizację projektu.



W centrum Poznania, u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej powstanie jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Nowa siedziba Teatru Muzycznego posiadała będzie widownię na prawie 1 200 osób i nowoczesną scenę. Łączna kubatura obiektu to 170 000 m3, na której oprócz sali głównej znajdzie się także sala kameralna na ponad 300 miejsc, przestrzeń koncertowa na 150 miejsc, przestronne foyer oraz restauracja z sala bankietową. Poznański teatr dysponował będzie ponadto obszernym zapleczem z pomieszczeniami niezbędnymi do przygotowania spektaklu (garderoby, charakteryzatornie, sale prób, studio nagraniowe, magazyny i inne).

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu, wiz. materiały inwestora

W sąsiedztwie inwestycji zaprojektowany został Park Wody i Muzyki, który zlokalizowany ma być od południowej strony siedziby, między mostem Dworcowym a teatrem, wzdłuż nowej ulicy Skośnej dochodzącej do ulicy Składowej. Na jego terenie zaplanowano m.in. zbiornik zasilany wodą retencjonowaną z dachu teatru, wodno-muzyczną ścieżkę edukacyjną i kładki dla pieszych.

Podczas sesji budżetowej Rada Miasta Poznania zdecydowała o przekazaniu teatrowi działki o wartości 9,6 mln złotych pod budowę nowej siedziby - do tej pory instytucja miała prawo do dysponowania tym gruntem, teraz stanie się jego właścicielem. Ponadto w budżecie zabezpieczono dodatkowe 73 mln zł. Dzięki temu teatr może rozpoczynać inwestycję.

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu ma być gotowa w 2027 r.