F-35 w Polsce: kolejny krok ku bezpieczeństwu NATO?

Cztery F-35 z 495. Eskadry 48. Skrzydła Myśliwskiego USAF, zwykle stacjonującego w bazie lotniczej RAF Lakenheath w Wielkiej Brytanii, przybyły do Łaska, zastępując F-16.

Amerykańska pomoc dla wschodniej flanki NATO trwa. W związku z wycofaniem F-16 z bazy w Łasku, zastąpiono je czterema nowoczesnymi F-35. Jest to kolejna rotacja samolotów sojuszniczych, regularnie przysyłanych do Polski w ramach wsparcia NATO. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest jednym z dwóch miejsc, gdzie planowane jest stacjonowanie polskich F-35 w przyszłości. Do czasu dostawy polskich F-35, baza gości samoloty Lightningi innych państw sojuszniczych, jak dotąd z Włoch i Holandii.

Cztery F-35 z 495. Eskadry 48. Skrzydła Myśliwskiego USAF, zwykle stacjonującego w bazie lotniczej RAF Lakenheath w Wielkiej Brytanii, przybyły do Łaska, zastępując F-16 z 52. Skrzydła Myśliwskiego stacjonującego w bazie lotniczej Spangdahlem w Niemczech. Pentagon podkreśla, że to kontynuacja zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wzmacnianie obrony wschodniej flanki NATO, co jest kluczowe dla kolektywnej obrony sojuszu.

Samoloty F-35A, które zostały wysłane do Polski, są uznawane za najnowocześniejsze na świecie, łącząc zaawansowaną awionikę i sensory z cechami stealth i zdolnością do supercruise - lotu z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalacza.

